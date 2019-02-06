Fatih Terim'in babası Talat Terim toprağa verildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat sabahı yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 3 çocuk babası, 94 yaşındaki Talat Terim, 10 gün önce hastaneye kaldırıldı. Galatasaray'ın hafta sonu Alanyaspor ile 1- 1 berabere kaldığı maçtan sonra Adana'ya gelen Fatih Terim, babasını ziyaret edip son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, 6 Şubat günü saat 08.50'de yaşamını yitirdi. Galatasaray'ın bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca Adana'ya gelmek için yola çıktı.

Talat Terim'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de hastaneye gelerek Terim'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, Talat Terim'in saat 08.50'de yaşamını yitirdiğini söyledi. Soyupak, "Kendisi bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle hastanemizde izleniyordu. Bu sabah saat 08.50'de Terim'i kaybettik" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talat Terim Adana'da 7 Şubat günü son yolculuğuna uğurlandı. Törene Fatih Terim, annesi Nuriye Terim, eşi Fulya Terim, kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin ile yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik heyet ve oyuncular ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü de Talat Terim'in ölümünün ardından internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan başsağlığı mesajı şöyle:

"A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." (SPOR SERVİSİ)