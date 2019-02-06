06 Şubat 2019 22:35
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 23:06

Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi 1-0 yenen Yeni Malatyaspor ve Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçları için avantaj sağladı.

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Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti | Fotoğraf: İsa Terli/AA

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    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali heyecanı, Yeni Malatyaspor-Göztepe ve Galatasaray-Hatayspor maçları ile devam etti.

    Çeyrek final ilk maçlarında Yeni Malatyaspor, Malatya'da Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken Galatasaray ise İstanbul'da oynanan maçta Hatayspor'u 2-0 yendi..

    GALATASARAY-HATAYSPOR KARŞILAŞMASINDAN DAKİKALAR

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 2-0 yendi. 

    35'inci dakikada Hataysporlu Korkishko'nun Galatasaray ceza sahasının hemen önünde Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması, maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu. Hataysporlu oyuncular, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'ya Luyindama'nın faul yaptığını söyleyerek itiraz etti ve Muslera'nın önündeki son defans oyuncusu olması dolayısıyla kırmızı kartla cezalandırılmasını istedi. Hakem Öğretmenoğlu, VAR ile pozisyonu tekrar izledikten sonra faul olmadığına karar verdi ve maçı devam ettirdi.

    • 7. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde, Luyindama kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
    • 9. dakikada Selçuk İnan'ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu, müsait pozisyonda kaleci Ömer gole izin vermedi.
    • 10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga'nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
    • 12. dakikada Onyekuru'nun pası ile Fernando, Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu fakat ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.
    • 34. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışındaki Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.
    • 45+1. dakikadaki Galatasaray atağında Selçuk'un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru'nun yerden şutu kaleci Akın'dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.
    • 45+6. dakikaka Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
    • 50. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda, rakibinden kurtulduktan sonra şutunu çekti, top kaleci Akın'da kaldı.
    • 77. dakikada gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru bekletmeden şutunu attı, kaleci Akın Alkan topu kontrol etti.
    • 87. dakikada Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan bindiren Linnes topla buluştu. Süratle ceza sahasına giren Linnes'in sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.
    • 90+2. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kapan Linnes, penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak önce kaleci Akın'a ardından da üst direğe çarparak oyun alınana geri döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Feghouli, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. Bu golle karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

    Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti | Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

     18:30'da başlayan günün ilk müsabakasında Yeni Malatyaspor, Malatya'da Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

    • 13. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Göztepe kalecisi Beto, sağına gelen topu yatarak kontrol etti.
    • 35. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında savunmada Kadu'nun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Titi'ye çarparak altıpas içi sol çaprazdaki Eren Tozlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda da Kadu'ya çarpan top kornere çıktı.
    • 44. dakikada Yeni Malatya, Eren Tozlu'nun derinlemesine pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Barış Alıcı'nın kaleci Beto ile karşı karşıya yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
    • 48. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Bifouma, çaprazdan şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı
    • 55. dakikada Göztepe atağında Gassama sağdan ortaladı, penaltı noktası üzerinde Deniz Kadah topa kafayla vurdu fakat kaleci Ertaç Özbir gole müsaade etmedi.
    • 79. dakikada Yeni Malatyaspor sahasının ortalarından kullanılan faul atışında Yasin Öztekin, topu ceza sahasına gönderdiği, altıpas önünde Kadu topa kafayla vurdu fakat top üstten auta çıktı.
    • 90+2'de ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Yeni Malatyasporlu Guilherme, soluna çektiği topa plase vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. Maç, Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalmıştı.

    Çeyrek final ilk maçlarının sonuncusu yarın 20.30'da Akhisarspor ile Kasımpaşa arasında yapılacak. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.

    Kupada çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat'ta yapılacak.

    Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz yıl Akhisarspor müzesine götürmüştü. (SPOR SERVİSİ)

    Trabzonspor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere

    Trabzonspor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere

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