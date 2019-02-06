Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor
Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Yeni Malatyaspor-Göztepe, Galatasaray-Hatayspor maçları var.
Ziraat Türkiye Kupası logosu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün 2 maç oynanacak.
Çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan çeyrek finalde günün ilk müsabakası 18.30'da Yeni Malatyaspor'la Göztepe arasında. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
20.30'daki günün ikinci maçında ise Galatasaray, Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği mücadelede 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u konuk edecek.
Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalmıştı.
Çeyrek final ilk maçlarının sonuncusu yarın 20.30'da Akhisarspor ile Kasımpaşa arasında yapılacak. Müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.
Kupada çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat'ta yapılacak.
Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz yıl Akhisarspor müzesine götürmüştü. (SPOR SERVİSİ)
Trabzonspor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere