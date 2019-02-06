Venezuela, ABD'den gönderildiği açıklanan silah ve mühimmata el koydu

Venezuela polisi, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı’ndaki bir depoda ABD’den gönderildiği iddia edilen silahlara el koydu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada el koyulan zulada pazar günü ABD’nin Miami kentinden gönderildiği düşünülen ABD yapımı 19 tüfek ve 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmatın yanı sıra 90 radyo ve 6 cep telefonu bulunduğunu duyurdu. Silahların hangi adrese teslim edileceğini bulmak için çalışma başlatıldı.

✔19 fusiles

✔118 cargadores de fusil

✔4 porta fusil

✔3 miras para fusil

✔90 antenas de radio

✔6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el 3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU 5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt — GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) 5 Şubat 2019

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kongrede yaptığı konuşmada kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya desteğini yineledi. ABD şu ana kadar açıktan askeri harekat çağrısı yapmasa da kulislerde ordunun askeri müdahale seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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