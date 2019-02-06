Papa Francis: Vatikan, taraflar isterse Venezuela’da devreye girebilir

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Venezuela’da tarafların istemesi halinde Vatikan’ın diyalog için araya girebileceğini söyledi.

TeleSur’un haberine göre salı günü Abu Dabi ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Francis, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kendisine bir mektup yazdığını doğruladı ancak henüz mektubu okumadığını belirtti.

Maduro, pazartesi günü İtalyan Sky TG24’e yaptığı açıklamada Papa’ya diyalog sürecinin başlatılması ve güçlendirilmesi için yardımcı olması için mektup gönderdiğini söylemişti.

Papa Francis, Vatikan’ın bu konuda devreye girip girmeyeceğine ilişkin soruya “Mektubu okuyacağım ve ne yapılabileceğine bakacağım. Ancak öncelikli koşul iki tarafın da bunu talep etmesidir. Biz bu konuda istekliyiz” yanıtını verdi.

Vatikan ve uluslararası toplumun diğer üyelerinin atması gereken adımlar olduğunu belirten Francis, bu adımların tarafları birbirine yakınlaştırarak bir diyalog sürecini başlatmayı içermesi gerektiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)

Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller