Sokağa çıkma yasağının biri kaldırıldı, yenisi konuldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli mahalleri ve bağlı mezralar ile Kulp ilçesine bağlı Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü mahalleleri ve bağlı mezralarda dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece saat 24.00’te kaldırıldı.

11 MAHALLEDE YENİ BİR YASAK

Yasak kaldırıldıktan 6 saat sonra bu kez de Hani ve Lice’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Lice ilçesine bağlı Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Ceper mahalleleri ve bağlı mezralar; Hani ilçesine bağlı Kaladibi, Akçayurt, Topçular, Yukarıturalı mahalleleri ve bağlı mezralarda bu sabah saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce özel birliklerin katılımıyla askeri operasyon başlatıldığı belirtildi. (MA)