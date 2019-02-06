Cemaat liderinin yazısını paylaşan Danıştay üyesine işlem yok

İskenderpaşa cemaatinin lideri Esad Coşan’ın yazısını paylaşan Danıştay üyesi Muharrem Özkaya hakkındaki şikayeti Danıştay Başkanlık kurulu işleme koymadı.

Danıştay üyesi Muharrem Özkaya'nın İskenderpaşa Cemaati’nin lideri Esad Coşan’a ait 1994 tarihli makaleyi Twitter hesabından paylaştığı, kurulun ise şikayeti işleme koymadığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın iddiasına göre, Danıştay Başkanlık Kurulu, İskenderpaşa cemaatinin (Nakşibendi tarikatının bir kolu) internet sitesinde liderleri Esad Coşan'ın bir yazısını Twitter hesabından paylaşan Danıştay üyesi Muharrem Özkaya hakkında yapılan şikayeti işleme koymadı.

Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, olayın yüksek hakimlik vakarı ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hareketler niteliğinde bulunmadığını öne sürdü.

Gençbay, karara karşı 7 gün içinde Başkanlık Kurulu'na itiraz edilebileceğini kaydetti.

Ancak Başkanlık Kurulu’nun kararı avukat Çakmak’a tebliğ edilmedi. Çakmak, bunun üzerine Danıştay Başkanlığı’na süre tutum dilekçesi vererek “itiraz hakkını kullanabilmesi için kararın tarafına tebliğ edilmesini” istedi. (HABER MERKEZİ)