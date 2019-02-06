Trump: Suriye'den dönme vakti, büyük milletler sonsuz savaşlar yapmaz

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı. Venezuela, Kuzey Kore, Suriye, Afganistan, İran gibi ülkelere ilişkin önemli mesajlar veren Trump, Meksika sınırına duvar inşası konusunda kararlı olduğunu yineledi. Kendi döneminde ABD ordusunun bütçesinin artırıldığına vurgu yapan Trump, "Amerika'nın çıkarlarını savunduğumuz için asla özür dilemeyeceğiz" dedi. Trump, Venezuela'ya dair mesajında da Juan Guaido'yu desteklediklerini belirtti ve ülke içerisinde Venezuela benzeri sosyalist hareketlenmeler olduğunu söyleyerek "Amerika'nın asla sosyalist bir ülke olmayacağına dair kararlılığımızı bugün bir kez daha ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

29 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak federal hükümetin kapalı olması sebebiyle 5 Şubat gününe ertelenen konuşmanın yapıldığı oturuma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başkanlık etti.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın da katıldığı gecede, ülkenin farklı yerlerinden davet edilen birçok isim de salonda yerini aldı.

KUZEY KORE ZİRVESİ 27-28 ŞUBAT'TA

Bir saat 22 dakika süren konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı 2. zirvenin Vietnam'da 27-28 Şubat'ta gerçekleşeceğini ilan etti.

AA'nın haberine göre Trump, Kore Yarımadasında diplomatik bir çözüm için ciddi şekilde uğraştıklarını ve sonuç almaya başladıklarını ifade ederek, "Rehinelerimiz eve döndü, nükleer denemeler durdu ve 15 aydır yeni füze denemesi yapılmadı. Eğer ben Başkan olmasaydım, şahsi kanaatim, Kuzey Kore ile ciddi bir savaşın eşiğinde olabilirdik." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

"BÜYÜK MİLLETLER SONSUZ SAVAŞLAR YAPMAZ"

Konuşmasının Ortadoğu ile ilgili bölümünde önceki ABD başkanlarının politikalarını eleştiren Trump, kendi yönetiminin Ortadoğu stratejisini "ilkeli realizm" şeklinde tanımlayarak şunları söyledi:

"Başkan adayı olarak yeni bir yaklaşım vadetmiştim. Büyük milletler sonsuz savaşlar yapmaz. Göreve geldiğimde IŞİD, Irak ve Suriye'de yaklaşık 52 bin kilometrekareyi kontrol ediyordu. Bugün ise bu bölgenin neredeyse tamamını o kana susamış katillerden kurtardık. Şu anda IŞİD'in kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık kahraman savaşçılarımızın Suriye'den sıcak evlerine dönme vakti geldi."

ABD'nin yaklaşık 19 yıldır Ortadoğu'da olduğunu kaydeden Trump, "Afganistan ve Irak'ta neredeyse 7 bin Amerikan kahramanı hayatını verdi. 52 binden fazla Amerikalı kötü şekilde yaralandı ve biz Ortadoğu'da 7 trilyondan fazla harcama yaptık." şeklinde konuştu.

"AFGANİSTAN'DA SİYASİ ÇÖZÜM MÜMKÜN, TALİBAN'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Trump, Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalara artık siyasi bir çözüm bulma noktasına geldiklerini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi de hızlandırdık. Benim yönetimim, Taliban dahil Afganistan'daki gruplarla yapıcı görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde ilerleme sağladıkça bu ülkedeki asker sayımızı azaltabileceğiz ve terörle mücadele alanına odaklanacağız. Bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı bilmiyoruz, fakat iki on yıldır süren savaşın ardından en azından barış için girişimde bulunma zamanının geldiğini biliyoruz."

VENEZUELA MESAJI: AMERİKA ASLA SOSYALİST OLMAYACAK

Öte yandan Trump, iki hafta önce Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını hatırlatarak, "Özgürlük için ortaya koydukları onurlu mücadelelerinde Venezuela halkıyla yan yanayız. Sosyalist politikalarıyla Güney Amerika'nın en müreffeh ülkelerinden birini fakir ve sefil bir hale dönüştüren Maduro rejiminin gaddarlığını kınıyoruz" şeklinde konuştu.

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ABD'de sosyalist bazı hareketlenmeler olduğunu söyleyen Trump, "Amerika'nın asla sosyalist bir ülke olmayacağına dair kararlılığımızı bugün bir kez daha ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

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İRAN'A TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Konuşmasında İran'a da değinen Trump, "Benim yönetimim, dünyanın teröre en fazla destek veren ülkesi olan İran'la yüzleşmede de kararlı davrandı. Bu yozlaşmış diktatörlüğün hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmaması için ABD'yi felaket bir nükleer anlaşmadan çektim, ardından da şimdiye kadarki en sert yaptırımları getirdik." değerlendirmesini yaptı.

Çin'e yıllarca yüksek oranlarda ticaret açığı verdiklerini belirten Trump, "Sonra Çin'e 250 milyar dolar gümrük vergisi getirdik. Bugün ise Hazine Bakanlığımız, daha önce tek kuruş alamadığımız bir ülkeden her ay milyarlarca dolar alıyor." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın çalıştıklarını, ancak bu ülkeyle bir anlaşmaya varırlarsa bile bunun ABD için adil bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

"RUSYA İLE INF ANLAŞMASINDAN ÇIKTIK"

Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşmasından ayrıldıklarını hatırlatan Trump, "Biz anlaşmaya uyarken Rusya ise anlaşmayı defalarca ihlal etti. Bundan dolayı INF Anlaşmasından çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz." şeklinde konuştu.

"O DUVARI YAPACAĞIM"

Geçmişte birçok politikacının Meksika sınırına duvar vaadinde bulunduğunu kaydeden Trump, "Bugüne kadar kimse oraya uygun bir duvar örmedi. Ben o duvarı yapacağım." dedi.

ABD'nin güney sınırına bir duvar örülmesinin ulusal güvenlik meselesi olduğunu savunan Trump, bu konuda Kongrenin yapıcı davranmasını beklediğini ifade etti.

ABD ordusunun bütçesini iki yıldır artırdığını ifade eden Trump, "Benim yönetimimde Amerika'nın çıkarlarını savunduğumuz için asla özür dilemeyeceğiz." yorumunu yaptı.

Konuşmasında salona özel davet edilen isimleri zaman zaman zikrederek onları alkışlatan Trump, ülkedeki Yahudi toplumunun korunması için elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu belirtti.

DEMOKRATLAR ADINA ABRAMS KONUŞTU

Trump'tan sonra kürsüye çıkan Stacey Abrams ise Demokratlar adına Trump'a yanıtlar verdiği bir konuşma yaptı. Siyah politikacı Abrams, Trump'ın sınıra duvar örülmesi ve hükümetin kapanması konularındaki tavrını sert sözlerle eleştirdi. (DIŞ HABERLER)