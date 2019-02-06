Arjantin'de Venezuela'ya yönelik ABD baskısı protesto edildi
Buenos Aires'de sendikalar ve öğrencilerin çağrısıyla ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı eylem düzenlendi.
Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de sendikalar, sivil toplum örgütleri ve öğrenci kulüplerinin çağrısıyla binlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı eylem düzenledi.
"Latin Amerika'da ABD baskısının sona ermesi ve Venezuela'da diyalog ve barışın tesisi" sloganıyla Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplanan kitle ABD'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine yürüdü.
Eylemciler Venezuela'da, ABD müdahalesine karşı olduklarını ve barışın askeri darbeyle değil diyalogla sağlanacağını belirtti.
Eylemde bir caddenin kapatılmak istenmesini engelleyen polisle kısa süreli arbede yaşandı. Eylem, ABD Büyükelçiliği önünde son buldu. (DIŞ HABERLER)
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