Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. (AA)
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