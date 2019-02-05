ALS, SMA, MS ve DMD hastaları için Meclis'te komisyon kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'de her yıl bin 500 civarında hastaya ALS teşhisi konulduğunu belirterek, ülke genelinde 10 bin hasta olduğunun tahmin edildiğini aktardı. Hastaların yaklaşık yüzde 90'ının 5-7 yıl içerisinde hayatını kaybettiğini vurgulayan Cesur, yüzde 10'luk kısmının da zor şartlarda hayatını sürdürdüğüne işaret etti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de insanların barış ve huzur içerisinde yaşatılması gerektiğini belirterek, komisyonun hemen çalışmaya başlamasının önemine işaret etti.

Komisyon kurulmasına ilişkin önerge, Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edildi.

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MECLİSTE BARIŞ NÖBETİ

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Daha sonra Genel Kurulda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi. Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına Lütfü Türkkan'ın konuşmanın ardından birleşime ara verildi.

Aranın ardından, komisyonun yerine oturmaması üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Birleşimin kapanmasının ardından, HDP'li milletvekilleri, Genel Kuruldan ayrılmadı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün "Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız." açıklamasını yapmıştı. (HABER MERKEZİ)