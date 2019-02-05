Trabzospor ile Ümraniyespor, çeyrek final ilk maçında golsüz berabere

Trabzonspor ile Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzon'da 0-0 berabere kaldı.

Tempolu başlayan karşılaşmada ilk net gol pozisyonunu 36'ncı dakikada Ümraniyespor yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serkan Göksu'nun pasında, ceza sahasındaki Madinda'nın şutu üst direkten döndü. 52. dakikada ise Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın kullandığı frikik vuruşunda direğe takıldı.

Kalan dakikalardan iki ekip de gol bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek olan takım, 26 Şubat'ta Ümraniye'de oynanacak maçın ardından belli olacak.

TRABZONSPOR'DA İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da, ligde en son Ankaragücü ile mücadele eden ilk 11'den 5 oyuncu farklı idi. Teknik Direktör Ünal Karaman, sakat olan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Arda Akbulut'a, sol bekte de Novak'ın yerine Ibanez'e görev verdi. Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure, Galatasaray maçı öncesi dinlendirilirken bu oyuncuların yerine Hosseini ve Amiri ile Batuhan Artarslan görev aldı.

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak. Kupada final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak. (SPOR SERVİSİ)