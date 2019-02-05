Aden Körfezi Tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı

TSK savaş gemilerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Meclis Genel Kurulu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Tezkere'nin görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurul'da Tezkere'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Tezkerede, "TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği" belirtildi.

TSK'ya ait savaş gemileri, Somali korsanlarıyla mücadele kapsamında Şubat 2009'da bölgeye gönderilmişti. (HABER MERKEZİ)