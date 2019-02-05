Antalya'nın 5 ilçesinde okullara fırtına ve hortum tatili

Antalya Valiliği fırtına ve hortum nedeniyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 6 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizde 6 Şubat Çarşamba günü (yarın) okullar tatil edilmiştir" denildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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