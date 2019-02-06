Antalya ve Muğla'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Kaş ve Finike ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı seralar zarar gördü, bazı iş yerlerinin çatıları uçtu

KAŞ'TA HASAR BÜYÜK

Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip ağaçları kökünden söken fırtına, çok sayıda seranın plastik örtüsünü parçalayıp savurdu, bazılarını da yerle bir etti. Seralardaki ürünlerin çoğunluğu zarar gördü.

Finike ilçesinde de bazı ağaçlar devrildi, seraların camları ve naylonları zarar gördü.

Kaş ve Demre bölgesinde ise su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

VALİ KARALOĞLU: OKULLARIN ÇATI VE DUVARLARINDA YIKILMALAR OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma, seralarda da zarar meydana geldiğini bildirdi. 5 ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Kaş bölgesinde bazı okulların çatılarında, bazı okulların çevre duvarlarında yıkılmalar oldu. Sera alanlarında da zarar oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri yaşandı. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu" dedi.

Fotoğraf: Ali Ballı/AA

MUĞLA'DA FIRTINANIN HIZI 100 KM'Yİ BULDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kuzeyden saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Ağaçlar devrildi, bazı evlerin pergolaları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazıları parçalandı.

Marmaris'te gece fırtınanın saatteki hızı 105 kilometreye kadar ulaştı.

Uzunyalı sahili boyunca yürüyüş yolu dalgaların getirdiği, kum, çakıl, yosun ve ağaç parçalarıyla doldu. Deniz kenarındaki servi fidanları ve ilçedeki bazı ağaçlar fırtınadan yıkıldı.

Fotoğraf: DHA

Fırtına dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun dün gece esen rüzgarla ilçede sabah saatlerinde etkili olduğunu, bu gece geç saatlere doğru da etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Antalya Valiliği fırtına ve hortum nedeniyle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 6 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu