Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Çipras, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la da 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu.

Yunanistan'ın Çipras-Erdoğan görüşmesiyle ticari ilişkileri geliştirmek için adım atmak istediği belirtiliyordu.

Çipras, görüşme öncesi AA'ya yaptığı açıklamada "Türk-Yunan ilişkilerinde tarihi adımların atılması için gerekli şartlar oluşturulmalı. Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli." dedi. (HABER MERKEZİ)