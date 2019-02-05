05 Şubat 2019 19:06
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 08:22

Çipras, Erdoğan'ın "Darbecilerin iadesi" talebine olumsuz yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştükten sonra basın açıklaması yaptı.

GÜNCELLENDİ
Çipras, Erdoğan'ın "Darbecilerin iadesi" talebine olumsuz yanıt verdi

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz/AA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

    Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum" derken "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iade edilme beklentimizi Yunanlı dostların dikkatine bir kez daha getirmiş olduk. Milletimizin, şehit ailelerimizin, FETÖ'cü alçaklar tarafından yaralanan gazilerimizin beklentisi budur." ifadelerini kullandı.

    Toplantıya dair bilgi veren Erdoğan, "İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük" dedi.

    "AB TARAFININ AHDİNE VEFA GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

    Erdoğan, "Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    ÇİPRAS: SORUNLARA DİYALOGLA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

    "Erdoğan'la iletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz" diyen Çipras ise "Türkiye'yle bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Güvenlik konularındaki iş birliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Ege'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük" diye konuştu.

    Çipras, "darbecilerin iadesi" meselesine ilişkin ise şunları söyledi: "Organize suç örgütleriyle ilgili neler yapabiliriz. İadeler konusunda konuştuk. AB konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin incelenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini konuştuk. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda son derece önemli demokratik reformlar gerçekleştirildi. 8 darbeci askerle ilgili olarak Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının almış olduğu kararlara saygı göstermek durumunda. Biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz."

    Çipras-Erdoğan görüşmesi

    Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer / AA

    Çipras, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la da da 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.  Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu. 

    Yunanistan'ın Çipras-Erdoğan görüşmesiyle ticari ilişkileri geliştirmek için adım atmak istediği belirtiliyordu.

    Çipras, görüşme öncesi AA'ya yaptığı açıklamada "Türk-Yunan ilişkilerinde tarihi adımların atılması için gerekli şartlar oluşturulmalı. Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli." dedi. (HABER MERKEZİ)

    Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye ziyareti öncesi konuştu

    Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye ziyareti öncesi konuştu

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