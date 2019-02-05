Whoopi Goldberg: Doctor Who'nun ilk kadın doktoru olmayı çok isterdim

ABD’li Oyuncu Whoopi Goldberg, Jodie Whittaker’ın rolü almasından çok daha önce BBC’ye ilk kadın “Doktor” olmak için başvurduğunu açıkladı.

Bir başka Doctor Who yıldızı David Tennant’ın podcast şovuna konuk olan Goldberg, başvurusunun kabul edilmediğini ama bunun diziye olan hayranlığında bir değişikliğe yol açmadığını belirtti.

63 yaşındaki New Yorklu sanatçı Goldberg, Tennant’a “İlk kadın doktor olma fikri beni çok mutlu ediyordu ama onlar ‘Olmaz’ dedi ve ben de bu yanıtı ‘Tamam, anlıyorum’ diye karşıladım” dedi.

ABD’nin önde gelen komedyenlerinden Goldberg bu yıl Oscar Ödülleri sunucularından biri olacak.

Goldberg, 2017 yılında İngiliz tabloid Sun’a yaptığı açıklamada da Doctor Who’da rol almayı çok istediğini söylemişti.

13. DOKTOR WHITTAKER

Broadchurch dizisiyle tanınan Jodie Whittaker, 2018’de Doctor Who’nun 13. ve ilk kadın doktoru olmuştu.

BBC’nin kült dizilerinden Doctor Who, 1963’ten bu yana aralıklarla yayınlanıyor.

1963'ten 1989'a kadar yayınlanan dizi bu tarihte verdiği aranın ardından 2005'te yeniden televizyonlara dönmüştü. (KÜLTÜR SERVİSİ)