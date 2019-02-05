Avustralya’da sel felaketi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Avustralya’da uzun süredir var olan sıcaklık artışı ve yaşanan orman yangınlarının ardından, kıtanın kuzeyinde aniden başlayan çok şiddetli sağanak yağmur, benzeri görülmemiş bir sele yol açtı ve binlerce insanın yaşadıkları bölgelerden tahliye edilmeleriyle sonuçlandı.

Townsville Belediye Başkanı Jenny Hill, yaptığı açıklamada “7 gün içerisinde yıllık toplam yağmur miktarı kadar yağış gerçekleşti, böyle bir hava hiç görmedik” dedi ve Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini aktardı.

Aşırı yağışlar sonrasında taşan yağmur depolarının baraj kapılarının yetkililer tarafından açılmasından sonra ise, bölgedeki 1100’den fazla insanın tahliye edilmesi gerekti.

Büyük bölümü sel suları altında kalan Townsville’de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri'ndeki sel sularına kapılan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Polis, Aitkenvale semtinde bulunan cansız bedenlerin dün geceden bu yana aranan 21 yaşındaki Hughie Morton ve 23 yaşındaki Troy Mathieson'a ait olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un incelemelerde bulunmak üzere geldiği Townsville ve çevresinde sel tehlikesi halen devam ediyor.

Belediye Başkanı Jenny Hill, bu sabah yaptığı açıklamada, Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini belirtti.

Ordunun da tahliye çalışmalarına destek verdiği bölgedeki güvenlik birimleri, sellerden etkilenerek nehir sularıyla yerleşim alanlarına sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı vatandaşları uyardı. (DIŞ HABERLER)

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