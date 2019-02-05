Er Gökhan Kılıç'ın kışlada ölümüne neden olan astsubaya 8 yıl hapis

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Er Gökhan Kılıç’ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca ‘kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 8 yıl 4 aya düşürdü.

Son sözünde “Vicdanen rahatım” diyen Hancı’ya verilen hapis cezasını duyan Gökhan Kılıç’ın eşi Belma Kılıç, sinir krizi geçirip, bayıldı.

Daha sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Belma Kılıç, “Gökhan, benim tüm hayatımı aldılar. Senin ölüm bedelinde 8 yılmış” diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

Baba Halis Kılıç da “Böyle adalet yok. Sayın Cumhurbaşkanım bir askeri öldürmek 8 yıl mı?” diye konuştu. Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz edeceklerini söyledi. (Bursa/DHA)

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