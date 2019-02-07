Fatih Polat hakim karşısına çıkıyor: Bu bir sansür davasıdır

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı yazısı nedeniyle hakim karşısına çıkacak. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapsi istenen Polat’ın duruşması Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 10.00’da görülecek. Dava öncesi Evrensel'e konuşan Avukat Devrim Avcı, “Bu, ‘Siz yurt dışında yayın yapan basın yayın kuruluşlarının Türkiye’deki siyasiler ya da onların yakınları ile ilgili var olan tartışmaları nasıl ele aldığını, bunu nasıl tartıştığını bilmeyin’ anlamına gelen bir sansür davasıdır” dedi.

SORU SORMAK ‘HAKARET’ SAYILDI

Polat, Gazeteci Craig Shaw’in, ‘The Black Sea’ sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri İş Adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verilen “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayımlayarak ve “Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” diye sordu.

Ardından Polat’ın yazısı mahkeme kararı ile internet sitesinden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının talebiyle yazı çıkarıldıktan sonra bu kez de ‘cumhurbaşkanına hakaret edildiği" iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih Polat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında verdiği ifade de, Craig Shaw’in haberinde herhangi bir hakaret ifadesi bulunmadığını, kendisinin, yazısının başlığındaki sorusunun da hakaret içermediğini belirterek “Soru sormayı bıraktığınız zaman, gazeteciliği de bırakmış oluyorsunuz. Sorumun arkasındayım” dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SİYASİLERLE İLGİLİ YURT DIŞINDAKİ SİTELERİN ARAŞTIRMALARINA YER VERMEYİN" DAVASI

Fotoğraf: Evrensel

Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Devrim Avcı, dava konusu olan yazının Gazeteci Craig Shaw’in “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberine yer verdiği yazı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Fatih Polat’ın burada kendi fikri olarak yazdığı tek şey bakalım muhatapları bu konuda ne diyecek?’ sorusu. Yani Fatih Polat burada sadece bir soru soruyor. Bu, ‘Siz yurt dışında yayın yapan basın yayın kuruluşlarının Türkiye’deki siyasiler ya da onların yakınları ile ilgili var olan tartışmaları nasıl ele aldığını, bunu nasıl tartıştığını bilmeyin’ anlamına gelen bir sansür davası. Sonuçta yurt dışında her zaman sizden övgü ile bahsetmiyorlar, böyle eleştiriler de var hakkınızda. Ama siz bunları yazdığınız zaman hemen ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla karşılaşabilirsiniz. Aslında yurt dışındaki haber sitelerinin Türkiye’deki siyasilerin ticaretle uğraşması, yakınlarının ticaret hayatı ve bunların devletle olan bağlantılarıyla ilgili yorumlara, araştırmalara Türkiye’de yer vermeyin davası bu.”

AÇIKÇA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ DAVASI

“Siz gazeteci olarak da normal bir vatandaş olarak siyasilere soru sorabilirsiniz” diyen Avcı, “Şimdi burada bir gazeteci bir soru soruyor ve karşılığında bir dava ile karşılaşıyor. Bu gerçekten baskı altına alma aracı olarak dava yolunu kullanması demek. ‘Sen bana soru soramazsın, ben sana bunu açıklamam, onun yerine dava açarım’ diyorlar. Türkiye’de yargının durumunu göstermesi açısından da çarpıcı bir örnek bu dava. Bir basına sansür, haber yapmanın engellenmesi davası bu” diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bu konudaki içtihatlarının çok açık olduğunu belirten Avcı, Türkiye hakkında bu konuda çok sayıda ihlal kararı verildiğini de sözlerine ekledi.

Avcı, “Basın ve ifade özgürlüğü tam da bu anlama geliyor yani zaten siyasi iktidarlarla aynı fikirde olanların baskı altına alınması mümkün değil, onlar açısından bir sıkıntı yok. İfade özgürlüğü dediğiniz kavram iktidarda olanlar gibi düşünmeyen yayın organları için getirilmiş bir kavram. Bu açıkça ifade özgürlüğünün engellenmesi demek. Yargıtay, ‘Siyasi iktidar kendilerine yönelik alkışlar kadar, kendilerine yönelik sert eleştirilere de katlanmak zorundadır’ diyor. AİHM içtihatları da açık ama hâlâ biz böyle davalarla uğraşıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fatih Polat’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorudan dava açıldı