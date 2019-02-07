07 Şubat 2019 04:27
Son Güncellenme Tarihi: 07 Şubat 2019 08:19

Fatih Polat hakim karşısına çıkıyor: Bu bir sansür davasıdır

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, bir köşe yazısı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

GÜNCELLENDİ
Fatih Polat hakim karşısına çıkıyor: Bu bir sansür davasıdır

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı yazısı nedeniyle hakim karşısına çıkacak. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapsi istenen Polat’ın duruşması Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 10.00’da görülecek. Dava öncesi Evrensel'e konuşan Avukat Devrim Avcı, “Bu, ‘Siz yurt dışında yayın yapan basın yayın kuruluşlarının Türkiye’deki siyasiler ya da onların yakınları ile ilgili var olan tartışmaları nasıl ele aldığını, bunu nasıl tartıştığını bilmeyin’ anlamına gelen bir sansür davasıdır” dedi.

    SORU SORMAK ‘HAKARET’ SAYILDI

    Polat, Gazeteci Craig Shaw’in, ‘The Black Sea’ sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri İş Adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerine yer verilen “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayımlayarak ve “Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” diye sordu.

    Ardından Polat’ın yazısı mahkeme kararı ile internet sitesinden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının talebiyle yazı çıkarıldıktan sonra bu kez de ‘cumhurbaşkanına hakaret edildiği" iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Fatih Polat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında verdiği ifade de, Craig Shaw’in haberinde herhangi bir hakaret ifadesi bulunmadığını, kendisinin, yazısının başlığındaki sorusunun da hakaret içermediğini belirterek “Soru sormayı bıraktığınız zaman, gazeteciliği de bırakmış oluyorsunuz. Sorumun arkasındayım” dedi.

    "TÜRKİYE'DEKİ SİYASİLERLE İLGİLİ YURT DIŞINDAKİ SİTELERİN ARAŞTIRMALARINA YER VERMEYİN" DAVASI

    Fotoğraf: Evrensel

    Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Devrim Avcı, dava konusu olan yazının Gazeteci Craig Shaw’in “Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması” başlıklı haberine yer verdiği yazı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

    “Fatih Polat’ın burada kendi fikri olarak yazdığı tek şey bakalım muhatapları bu konuda ne diyecek?’ sorusu. Yani Fatih Polat burada sadece bir soru soruyor. Bu, ‘Siz yurt dışında yayın yapan basın yayın kuruluşlarının Türkiye’deki siyasiler ya da onların yakınları ile ilgili var olan tartışmaları nasıl ele aldığını, bunu nasıl tartıştığını bilmeyin’ anlamına gelen bir sansür davası. Sonuçta yurt dışında her zaman sizden övgü ile bahsetmiyorlar, böyle eleştiriler de var hakkınızda. Ama siz bunları yazdığınız zaman hemen ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla karşılaşabilirsiniz. Aslında yurt dışındaki haber sitelerinin Türkiye’deki siyasilerin ticaretle uğraşması, yakınlarının ticaret hayatı ve bunların devletle olan bağlantılarıyla ilgili yorumlara, araştırmalara Türkiye’de yer vermeyin davası bu.”

    AÇIKÇA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ DAVASI

    “Siz gazeteci olarak da normal bir vatandaş olarak siyasilere soru sorabilirsiniz” diyen Avcı, “Şimdi burada bir gazeteci bir soru soruyor ve karşılığında bir dava ile karşılaşıyor. Bu gerçekten baskı altına alma aracı olarak dava yolunu kullanması demek. ‘Sen bana soru soramazsın, ben sana bunu açıklamam, onun yerine dava açarım’ diyorlar. Türkiye’de yargının durumunu göstermesi açısından da çarpıcı bir örnek bu dava. Bir basına sansür, haber yapmanın engellenmesi davası bu” diye konuştu.

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bu konudaki içtihatlarının çok açık olduğunu belirten Avcı, Türkiye hakkında bu konuda çok sayıda ihlal kararı verildiğini de sözlerine ekledi.

    Avcı, “Basın ve ifade özgürlüğü tam da bu anlama geliyor yani zaten siyasi iktidarlarla aynı fikirde olanların baskı altına alınması mümkün değil, onlar açısından bir sıkıntı yok. İfade özgürlüğü dediğiniz kavram iktidarda olanlar gibi düşünmeyen yayın organları için getirilmiş bir kavram. Bu açıkça ifade özgürlüğünün engellenmesi demek. Yargıtay, ‘Siyasi iktidar kendilerine yönelik alkışlar kadar, kendilerine yönelik sert eleştirilere de katlanmak zorundadır’ diyor. AİHM içtihatları da açık ama hâlâ biz böyle davalarla uğraşıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Fatih Polat’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorudan dava açıldı

    Fatih Polat’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorudan dava açıldı

    Fatih Polat, Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

    Fatih Polat, Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İZELMAN'da yeni teklif yüzde 20.30
    SONRAKİ HABER

    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

     ‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Politika üzerine

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Yeni kahramanımız Kagawa!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi

    Abonelikli isteğe bağlı video servislerine mercek tuttuğumuz dosyamızın ilk yazısında dizi-film platformlarının geçmişine kısa bir bakış attık.

    GÜNCELLENDİ
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa

    ABD, Guatemala’daki sömürü çarkına çomak sokulmasına darbeyle yanıt verdi. “10 yıllık bahar”a veda edilirken 200 bin kişinin öldüğü iç savaş başladı.

    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"
    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"

    AKP’nin Antep adayı Fatma Şahin'in işçileri ziyaretini değerlendiren EMEP Yöneticisi Mehmet Türkmen, "İşçiyi grevde görmez, seçimde hatırlarlar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı

    Ülkenin batı kesiminde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yer yer sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu
    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı
    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT tren kazası ile ilgili "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" açıklamasını yapmayı sürdürdü.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi
    Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

    Balıkesir Adliyesi binasında 59 kişinin zehirlendiği karbonmonoksit gazı sızması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

    RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı
    RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı

    RTÜK, TGRT Haber'den Cem Küçük ve Fuat Uğurlu'nun Sözcü gazetesine yönelik hakeretlerini gelen şikayetlere rağmen Üst Kurul'da değerlendirmedi.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    AKP'ye tepki artıyor: Ne beka ne seçim, Esenyurt’un gündemi geçim
    AKP'ye tepki artıyor: Ne beka ne seçim, Esenyurt’un gündemi geçim

    İstanbul Esenyurt'ta yerel seçimleri konuştuğumuz hemen herkes ekonomideki kötü gidişattan ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi.

    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor

    Deri işçileri tarafından kurulan Konaşlı Mahallesi, Sabiha Gökçen Havaalanı ve organize deri sanayiine yakınlığı nedeniyle TOKİ’nin iştahını kabarttı.

    EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?
    EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?

    Gebze'den EYT'li bir işçi yazdı: Hakkımızı arıyoruz. Bir de bize çift dikiş diyorlar. Kim çift dikiş belli, kimin bir eli yağda bir eli balda belli.

    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı
    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı

    Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına Ankara'da yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu
    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu

    Tunus'ta binlerce öğretmen, sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Tayaş yönetimi: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin
    Tayaş yönetimi: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin

    Tayaş’ta işçiler, patronun krizi bahane ederek baskı uyguladığını, kendilerine işten atma tehdidinde bulunduğunu anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
    Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

    Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 1 kadın yaralı kurtarıldı. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi

    Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
    Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

    Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti
    Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti

    Erdoğan’ın ODTÜ ziyareti öncesi yerleşkede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Üniversitede adeta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim
    CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim

    CHP Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM’de görevli personelin AKP’li adayların konaklaması karşılığı çalıştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak
    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP seçmeninin batıda güç birliği yapacağını ifade etti. Oluç ayrıca 8 ilin belediye başkan adaylarını da açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor
    Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan edileceğini duyurdu.

    Mecliste bekleyen maden kanununa eleştiri: Yeni iş kazalarına davetiye
    Mecliste bekleyen maden kanununa eleştiri: Yeni iş kazalarına davetiye

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de bekleyen maden kanunu teklifinin yeni iş cinayetlerine davetiye çıkaracağı uyarısında bulundu.

    68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için verilen kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

    Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı
    Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı

    Adıyaman’da tütün düzenlemesini protesto ettiği için haklarında dava açılan 39 üretici hakim karşısına çıktı.