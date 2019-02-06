Ezidi mezarı tahrip edildi

Batman merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Êzidî köyü Yolveren’de (Cînêrya) bulunan ve Êzidîler için kutsal sayılan Pîrê Zîrav mezarlığında Pir olarak kabul edilen Sara Gin’in mezarı tahrip edildi.

Yaklaşık 15 yıl önce yaşamını yitiren Gin’in mezar taşlarının kırıldığı ve kemiklerini de etrafa atıldığı aktarıldı. Gin için yazılan yazıtların ve gül figürlerinin de bu kişiler tarafından parçalandığı görüldü.

HDP MİLLETVEKİLİ FELEKNAS UCA, SARA GİN'İN MEZARINA YÖNELİK SALDIRIYI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, Sara Gin'in mezarına yönelik saldırıya ilişkin Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Uca, bu saldırının Ezidi mezarlarına yapılan ilk saldırı olmadığını hatırlattı.

Uca soru önergesinde, “Yıllardır bu saldırılar sürmekle beraber, Çinera köyünde de son dönemde 3 tane mezar tahrip edilmiştir. Bu saldırılarla; özellikle, Ezidi genç kızların mezarları hedef alınmaktadır. İnançları gereği mezar açtırmayan Ezidilere, en hassas değerleri üzerinden saldırılar gerçekleşiyor. Bu saldırılar, tarih boyunca inanç ve kültürlerinden dolayı katliama uğrayan ve göçe zorlanmış Ezidilerin ülkemizde hedef tahtasında olduğu ve güvende olmadıkları gerçeğini gözler önüne sermiştir. Kendilerini, yaşadıkları topraklarda güvende hissetmeyen Ezidi halkı büyük bir endişeye kapılmıştır. Bu saldırı ile sadece Ezidilere saygısızlık yapılmamış, aynı zamanda Türkiye toplumunun insani değerlerine de saldırı gerçekleşmiştir. Bu toprakların en kadim halkı olan Ezidilerin bu tür saldırılara maruz kalmasının önüne geçmek devletin temel görevidir” dedi.

Uca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mezarın tahrip edilmesine ilişkin yasal işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

'YAPILANLAR İNSANLIK DIŞI'

Olayın yaşandığı gece sesler duyduklarını dile getiren köylülerden Pir Cengiz Kiy, olay gecesini Mezopotamya Ajansından Metin Yoksu’ya şöyle anlattı: “Olayın yaşandığı gece köpek sesleri köyde çok fazla geliyordu. Arada bu şekilde köyde sesler yükselir. Köyümüze yakın olan Batman çöpündeki köpekler veya Raman Dağı’ndaki yaban atları köyümüzün yakınlarına gelince köpekler havlıyor. Fakat gündüz olduğunda köydeki köpeklerimiz sürekli bizim yanımıza gelip ardından mezarlığa gidince şüphelendik. Köpeklerin bir kaç kez aynı şeyi tekrarlaması üzerine ziyarete gittik ve mezarlığın tahrip edildiğini gördük” dedi. Karşılaştıkları manzarayı anlatmakta güçlük çeken Kiy, yapılanları insanlık dışı olarak tanımladı.

Fotoğraf: MA

"KARDEŞCE YAŞIYORUZ"

Köy mezarlığının aynı zamanda ziyaret olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda anıt mezar inşa edildiğini söyleyen Kiy, “Kim yaptı neden yaptı bilmiyoruz. Ama kim yaparsa yapsın cezasını çekmelidir. Köyümüz Êzidî köyüdür ama biz bu köyde Müslümanlar ile birlikte yaşıyoruz. Kışın koçerler köyümüzde konaklar. Biz kardeşçe yaşarken birileri gelip mezarlarımızı tahrip ediyor” şeklinde konuştu.

Jandarmanın olay hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)