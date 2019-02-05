HDP'nin Urfa'daki büro açılışında eş başkan adayı gözaltına alındı

HDP’nin Urfa Ceylanpınar'daki seçim bürosu açılışına katılanlara gaz bombaları ile müdahale eden polisler, partinin Belediye Eş başkan Adayı Narin Gezgör'ü gözaltına aldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan eski PTT Caddesi üzerinde yapmak istediği seçim bürosu açılışına polis saldırdı. Sabah saatlerinde ilçe örgütü binasında bir araya gelen Belediye Eş başkan Adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör ile partililer, buradan açılışı yapılacak seçim bürosuna yürümek istedi.

Ancak parti binasının hemen önünde kitlenin önünü kesen polis yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine partililer gruplar halinde açılışı yapılacak seçim bürosunun önüne geldi.

Burada yaptıkları konuşmalarda eş başkan adaylarından Narin Gezgör Öcalan üzerinde uygulanan tecride değinince, polis hiçbir uyarıda bulunmadan müdahaleye başladı. Atılan gaz bombalarından korunmak için seçim bürosunun içine giren Gezgör, polisler tarafından gözaltına alındı. (Urfa/MA)