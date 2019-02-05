Bölge’de bir yılda 11 bin 643 hak ihlali yaşandı
İHD Diyarbakır Şubesi hak ihlalleri raporu açıkladı: Türkiye’de, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sınırsız bir tehdit altında.
İHD Diyarbakır Şubesi
Fotoğraf: Evrensel
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2018 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu açıkladı.
İHD Genel Başkan Yardımcısı Rehşan Bataray Saman, OHAL rejiminin, sona ermesinden sonraki süreçte güvenlik eksenli çıkarılan yasal değişikliklerle ve uygulamalarla, OHAL’in tamamen kalıcılaştırılmaya çalışıldığını söyledi.
Saman, “Demokratik hukuk devleti gayesinden giderek uzaklaşan ve yargının siyasetin vesayetine girdiği, yine alabildiğine otoriter ve baskıcı bir yönetim şekline dönüşümün gerçekleştiği Türkiye’de, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sınırsız bir tehdit altında olduğuna önemle işaret etmek isteriz” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel'e verilen ağır hapis cezalarına da dikkat çeken Saman, "İhlallerin ve baskı ortamının bu kadar arttığı bir ortamda, seçim güvenliği hususunda taşıdığımız kaygıları da ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konut hakkı ihlalinden, işkenceye, orman arazisi yakmaya kadar onlarca hak ihlali konusunun olduğu raporda toplamda 11 bin 643 hak ihlali bulunuyor.
İHD’nin; Diyarbakır, Dersim, Maraş, Van ve Batman şubelerine insan hakları ihlali konusunda toplam 439 başvurunun olduğu raporda yer alan hak ihlallerinin bir kısmı şöyle:
402’si ağır olmak üzere toplam 1154 hasta mahpus adeta ölüme terk edilmiştir.
11 kadın intihar etti, 47 kadın aile içi şiddet sonucu katledildi, 11 kadın toplumsal yaşamda saldırı sonucu katledildi.
211 mahpus, cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 20 kişi, güvenlik güçlerinin ajanlık dayatmalarına maruz kaldı.
54’ü çocuk 2 bin 837 kişi gözaltına alındı. 5’i çocuk 496 kişi tutuklandı. 2 bin 368 ev baskını yapıldı.
Güvencesiz çalışma koşulları sonucu meydana gelen iş kazalarında; 20 işçi yaşamını yitirdi, 12 işçi yaralandı. 1344 işçi, işten çıkarıldı. 200 işçi ücretlerini alamadı. (Diyarbakır/EVRENSEL)