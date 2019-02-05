Bölge’de bir yılda 11 bin 643 hak ihlali yaşandı

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2018 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu açıkladı.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Rehşan Bataray Saman, OHAL rejiminin, sona ermesinden sonraki süreçte güvenlik eksenli çıkarılan yasal değişikliklerle ve uygulamalarla, OHAL’in tamamen kalıcılaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Saman, “Demokratik hukuk devleti gayesinden giderek uzaklaşan ve yargının siyasetin vesayetine girdiği, yine alabildiğine otoriter ve baskıcı bir yönetim şekline dönüşümün gerçekleştiği Türkiye’de, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sınırsız bir tehdit altında olduğuna önemle işaret etmek isteriz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel'e verilen ağır hapis cezalarına da dikkat çeken Saman, "İhlallerin ve baskı ortamının bu kadar arttığı bir ortamda, seçim güvenliği hususunda taşıdığımız kaygıları da ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konut hakkı ihlalinden, işkenceye, orman arazisi yakmaya kadar onlarca hak ihlali konusunun olduğu raporda toplamda 11 bin 643 hak ihlali bulunuyor.

İHD’nin; Diyarbakır, Dersim, Maraş, Van ve Batman şubelerine insan hakları ihlali konusunda toplam 439 başvurunun olduğu raporda yer alan hak ihlallerinin bir kısmı şöyle: