İşten atılan Sibaş işçileri hakim karşısındaydı: Geri adım atmıyoruz!

Mesut KARA

Aydın

Yasal hakları olan sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan, 40 gündür fabrika önündeki direnişlerini sürdüren Sibaş işçilerinin kararlıkları mahkeme salonunda da sürüyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan konserve fabrikası Sibaş Gıda’da Anayasal haklarını kullanıp Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan Sibaş işçilerinin, 28 Aralık 2018 tarihinde başlattıkları direnişleri sürüyor. Öte yandan işçilerin başlattığı hukuki mücadele de devam ediyor.

İşçilerin açtığı işe iade davasının duruşması bugün Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Mahkemede, işten çıkarılan işçilerden Halime Ulutaş, Meral Özberk Yıldız, Ayten Ulutaş, Adem Çınkır’ın ifadeleri dinlendi. Ayrıca Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Özen’in de araların bulunduğu tanıklar dinlendi.

Davaya işçi ailelerinin yanı sıra, Emek Partisi Aydın İl Örgütü ve Kuşadası İlçe Örgütü, Evrensel okurları, Kuşadası Haziran Meclisi, ÖDP Kuşadası İlçe Örgütü destek verdi.

İşçiler ifadelerinde işten çıkarılmalarına makineleşmenin gerekçe gösterildiğini ancak asıl nedenin yasal hakları olan sendikalaşmak olduğunu, sendikaya üye olan işçilerin işten atıldığını söyledi. Kendilerinin işten çıkarılmalarından sonra fabrikaya başka yerlerden yeni taşeron işçilerin getirildiğini belirten işçiler, bir makineleşmenin söz konusu olmadığını, küçük çaplı teknoloji yenilenmesi yapılan fabrikada atılan işçi kadar yeni işçi alındığını ifade etti.

Sendikaya üye oldukları günlerde müdür ve şeflerden sendikaya üye olmamaları yönünde baskı gördüklerini vurgulayan işçiler, üye oldukları öğrenildikten sonra işten çıkarıldıklarını, sendika üyeliğinden baskıyla istifa ettirilen işçilerin ise işten çıkarılmadığını, çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.

İşçiler mahkemede müdürlerin, şeflerin işçilerden baskıyla e-devlet şifrelerini isteyip sendika üyesi olup olmadıklarını kontrol ettiklerini, e-devlet şifrelerini vermeyenlerin fabrikaya alınmadığını söyledi.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Özen de örgütlenme aşamasında fabrika telefonundan aranarak fabrikadan uzak durması konusunda uyarıldığını söyledi. Şahitlerin dinlenmesinden sonra mahkeme bilirkişi tayin ederek, 29 Mart’ta fabrikada keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma 28 Mayıs tarihine ertelendi.

İŞÇİLERDEN GERİ ADIM YOK

233 kişinin çalıştığı fabrikada çalışanlardan 170’i işçi statüsünde. Sendika 117 işçiyi üye yaparak işyerinde yetkili olmaya hak kazanmış durumda.

İşten çıkarılan ve direnişlerini sürdüren işçiler geri adım atmayacaklarını, en doğal ve anayasal hakları olan sendika ve işe iade haklarını alana, sözleşme masasına oturana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.