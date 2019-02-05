Katliam siyasetine karşı adalet isteyenler buluşuyor: Vazgeçmiyoruz!

Suruç Aileleri İnisiyatifi ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, katliamlara dikkat çekmek ve adalet mücadelesini yükseltmek amacıyla "Vazgeçmiyoruz" şiarıyla çalıştay düzenleyecek. Suruç Katliamı’nda yaralanan Çağla Seven, adalet arayan herkes için çalıştayın bir umut olacağını ifade etti.

10 Şubat’ta düzenlenecek olan "Adalet buluşması" çalıştayına 2015’ten bu yana yaşanan katliamlarda yaşamını yitiren ve yaralananların ailelerinin yanı sıra milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de katılacak.

Çalıştay tertip komitesinde yer alan Suruç Katliamı’nda yaralanan Doktor Çağla Seven, alternatif adalet çabalarının önemine dikkat çekerek yıllardır hiç vazgeçmeden ve inatla adalet mücadelesi yürüten Cumartesi Anneleri’nden güç aldıklarını söyledi.

Çalıştayda "Yaşadık", "Gördük" ve "Vazgeçmiyoruz" başlıklarıyla oturumlar düzenleyeceklerini söyleyen Seven, “Birinci oturumda Reyhanlı, Amed, Suruç, 10 Ekim, Gaziantep, havalimanı, Sultanahmet Katliamlarında acılar yaşamış ve yaşamaya devam eden insanlar söz alıp yaşadıklarını ve mücadelelerini, yaşamlarını idame ettirme çabalarını, zorluklarını anlatacaklar” dedi. İkinci oturumda ise ailelerin yanında yer alan ve onlarla dayanışma içinde olan milletvekilli, avukat, aydın, gazeteci gibi çok sayıda kişi söz alacak. Üçüncü oturumda da bu mücadelenin nasıl sürdürülmesi gerektiğini tartışacaklarını dile getiren Seven “Bu acıları iyileştirmenin tek yolu yan yana gelmek ve barışın ihtimali dahi olsa bu topraklarda yeşertmektir. Bu panel olup bitecek bir şey değil. Mücadelemizin başlangıcı olacak” dedi. (İstanbul/MA)