41 ilaçta fiyat düzenlemesi yapıldı

Aylardır sağlık meslek örgütlerinin, eczacıların ve vatandaşların "piyasada ilaç bulunamıyor" feryatlarını Sağlık Bakanlığı nihayet duydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla aylardır yoka düşen ilaçları da kabul etmiş oldu.

Bakan Koca, İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yaptıkları incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından fiyat artışı verildiğini söyledi. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar da bulunduğunu belirten Koca “Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır” dedi.

Koca, ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratıldığını öne sürerek, “Bu çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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