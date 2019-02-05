05 Şubat 2019 16:10
KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti
KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Özdemir, hayatını kaybetti.
Trabzon'da iş cinayetinde hayatını kaybeden Ebubekir Özdemir
Fotoğraf: DHA
Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti meydana geldi.
Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özdemir'i ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdü. Ebubekir Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Trabzon/DHA)