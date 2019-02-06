Belediye işçileri: Asgari ücret zammı için mücadele edeceğiz

Metehan UD

İzmir

KHK ile taşeron firmadan belediye şirketi İZENERJİ’ye geçen Genel-İş üyesi işçiler, mücadelede kararlı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine geri adım attırarak toplusözleşme görüşmeleri kapsamına alınan işçiler, başta asgari ücret zammı olmak üzere toplusözleşmede yer alan ilave tediye ve diğer ekonomik haklardan yararlanmak istiyor.

Temizlik işçilerinden Fidel Karabakan, iktidarın tam anlamıyla kadro vermediğinin farkında olduklarını belirterek “KHK’nin ucu çok açık olduğu için ilk olarak yol ve yemek paralarını kestiler. Yol parasını geri verdiler, yemek parasının da brütünü 12.5 liradan 5 liraya düşürdüler. Yemek parasını alabilmek için dava açtık. Sonucunu bekliyoruz. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi bizden kaynaklı İZENERJİ’nin yetkisine itiraz etti. İşçi sınıfının örgütlü gücünü sokakta göstererek mücadele ile bu sorunu aştık, kararından vazgeçirdik, geri adım attırdık” diye konuştu.

‘KAYBIMIZ 600 TL’

Asgari ücret zammından faydalandırılmadıkları için 600 TL kayıplarının olduğunu ifade eden Karabakan şunları söyledi: “İZENERJİ işçileri 112 gün ikramiye alırken biz 10 gün alıyoruz. Bu şartların kabul edilebilecek bir yanı yok. Zaten enflasyondan dolayı ciddi bir kaybımız var. Bizim 600 TL eksik almamız evimizin ya da çocuğunuzun bir ihtiyacını karşılayamamaktır. Çağrımız insanca yaşanabilir bir ücret ve bunu elde etmek için TİS sürecinde mücadele edeceğiz.”

‘TAŞERONDA KALSAK DAHA FAZLA ÜCRET ALACAKTIK’

Yine temizlik işçilerinden Kenan Öztürk ise kadro adı altında hiç bir beklentilerinin karşılanmadığını dile getirerek “Taşeronda verdikleri TİS’ten daha farklı bir hak vermediler, hatta taşeronda kalsak şu anda daha fazla ücret alacaktık. Maaşlarımız asgari ücretin nispeten üstünde idi, şimdi asgari ücrete denk geldi. Bizim beklentilerimiz yüksekti ve TİS’ten faydalanmayı bekliyorduk. Kadrolu işçilerle aynı hakları verecekleri söylediler ama sözlerinde durmadılar” dedi.

‘ENFLASYONU BİLE REVA GÖRMÜYORLAR’

Mevcut işçilerle aralarında uçurum oluştuğunu ifade eden Öztürk şunları söyledi: “Resmi enflasyonun yüzde 20 olduğu bir dönemde bize enflasyonu bile reva görmüyorlar, yüzde 4+4 dayatıyorlar. Bizim beklentimiz sadece asgari ücret zammından faydalanmak değil. İZENERJİ’nin sözleşmesindeki bütün ekonomik haklardan faydalanmak istiyoruz. Örneğin ben 100 lira eğitim parası alırken İZENERJİ işçileri 700 lira eğitim parası alıyor. Mevcut sözleşmeye dahil edilmek istiyoruz. Beraber çalıştığımız işçilerle aynı haklardan faydalanmak istiyoruz. Taleplerimizi TİS sürecinde dile getireceğiz.”

‘TİS’İN BÜTÜN HAKLARINDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ’

Zeynel Abidin Karabay da “Yetki sürecinde nasıl bir mücadele verdiysek şimdi de toplusözleşme sürecinde benzer bir mücadele vereceğiz. Aynı işi yaptığımız işçilerle aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Yakın zamanda başlayacak olan toplusözleşme görüşmelerinde sendikamızla birlikte ana talebimiz sözleşmenin bütün haklarından faydalanmak olacak” dedi.

800 İŞÇİ İZENERJİ’YE GEÇİŞ YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihalesini alan taşeron şirketlerde çalışan 800 civarında temizlik ve ilaçlama işçisi KHK ile birlikte İZENERJİ’ye geçirildi. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubenin örgütlü olduğu işyerinde işçiler asgari ücret zammından ve TİS’in getirdiği haklardan faydalanmak için mücadele başlattı. İlk olarak TİS kapsamına dahil edilmek için mücadele veren işçiler başarılı oldu. Büyükşehrin yetkiye itirazını geri çekmesi üzerine önümüzdeki günlerde İZENERJİ’nin toplusözleşmesi KHK’li işçileri de kapsayacak şekilde başlayacak.

GEÇİŞ YAPAN İŞÇİYE YÜZDE 4+4 ZAM DAYATMASI

696 sayılı KHK ile merkezi idari veya belediye şirketleri bünyesine geçirilen bir milyona yakın eski taşeron işçi, sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlandığı için geçtikleri yerlerdeki mevcut toplu iş sözleşmesinin getirdiği haklardan ve asgari ücrete yansıtılan zamdan faydalanamıyor. Enflasyon farkı olmaksızın yüzde 4+4 zam dayatmasında bulunulan KHK’li işçiler, pek çok konuda da hak kaybı yaşıyor.