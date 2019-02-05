Mahkeme: Kamuda kiralık mühendis istihdam edilemez

İdare Mahkemesi, MTA’nın ihale yoluyla personel çalıştırmasına, kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle ikinci kez ‘dur’ dedi.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü daha önce iptal kararına rağmen, kamusal hizmetin kiralık personel aracılığıyla görülmesi için ihale gerçekleştirdi. TMMOB MTA’nın gerçekleştirdiği bu yeni ihaleye karşı yine bir dava açtı. İdare Mahkemesi TMMOB’nin talebini haklı bularak MTA’ya bir kez daha dur dedi ve ihalenin iptaline karar verdi.

Mahkeme ayrıca geçen yıl verilen iptal kararını uygulamayan MTA’nın bu davranışının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurguladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptığı yazılı açıklamada, “Mahkemenin bu kararı, kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelemizin haklılığını ve meşruiyetini bir kez daha göstermektedir. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır. Kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)