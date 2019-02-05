Yargıtay 8 yeni üyesini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) boş olan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Yargıtayın yeni seçilen üyeleri şöyle:

İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir

Yargıtay üyelerinden İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili gözaltı kararı alınması için ilk olarak İstanbul Emniyetine yazı yazan savcı olarak biliniyor. (HABER MERKEZİ)