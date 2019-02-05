05 Şubat 2019 15:33

Yargıtay 8 yeni üyesini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. 

Yargıtay 8 yeni üyesini belirledi

Logo: HSK

    • Paylaş

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) boş olan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

    Yargıtayın yeni seçilen üyeleri şöyle:

    1. İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner
    2. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ
    3. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy.
    4. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel
    5. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan
    6. Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen
    7. Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç
    8. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir

    Yargıtay üyelerinden İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili gözaltı kararı alınması için ilk olarak İstanbul Emniyetine yazı yazan savcı olarak biliniyor. (HABER MERKEZİ)

    HSK, 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

    HSK, 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor
    SONRAKİ HABER

    Mahkeme: Kamuda kiralık mühendis istihdam edilemez
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hesapta yüzde 20, mutfakta yüzde 30

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ‘Düşük profilli başbakan’dan ‘alt düzeyde dış politika’ya!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Halka sahte saflara bölünme dayatması...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Abdi İpekçi ya da gazeteci öldürmek

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Baki kalan gökyüzünde sözcükler

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Sevan Nişanyan, Quaresma Ve Robinho

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    ‘Selim Ağbi’yi hatırlarken
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti
    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti

    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Özdemir, hayatını kaybetti.

    DMD hasta yakınları: Kas Hastalıkları Merkezi'nde rotasyon istemiyoruz
    DMD hasta yakınları: Kas Hastalıkları Merkezi'nde rotasyon istemiyoruz

    DMD hasta yakınları, İzmir Tepecik Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi'nde doktorların 3 ayda bir rotasyona tabi tutulmasına tepki gösterdi.

    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor
    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor

    85 hafta boyunca Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sürdürülen Adalet Nöbeti 15 Şubat’tan itibaren Bursa’da devam edecek.

    Gazeteci Türfent’e destek: Yanındayız!
    Gazeteci Türfent’e destek: Yanındayız!

    Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları bin gündür cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Türfent’e destek olmak için mektup yazdı.

    CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı
    CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

    222 gündür cezaevinde olan CHP PM üyesi Eren Erdem açlık grevi eylemini sonlandırdı.

    ‘Sanayi ve plansız yapılaşma hava kalitesini olumsuz etkiliyor’
    ‘Sanayi ve plansız yapılaşma hava kalitesini olumsuz etkiliyor’

    Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, kentteki hava kirliliğiyle ilgili Evrensel’e konuştu.

    Şule Çet davasının ilk duruşması yarın
    Şule Çet davasının ilk duruşması yarın

    Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet davasının ilk duruşması başlıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kudurun ulan kudurun
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kudurun ulan kudurun

    Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker, tepkilere karşı "kudurun ulan kudurun" dedi.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı
    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı
    Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum
    Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum
    GÜNCELLENDİ
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    GÜNCELLENDİ
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek
    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek

    Balıkesir'in Tepeoba köyünde kapanan madenin ocağında sülfürik asitli suyu, yangın söndürmede kullanılacakmış.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üzerinde
    Kemal Kılıçdaroğlu: Mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üzerinde

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela’da ‘paralel devlet’ mi inşa ediliyor?
    Venezuela’da ‘paralel devlet’ mi inşa ediliyor?

    Batılı devletler Venezuela’da paralel devlet kuruyor. Ülkeye ekonomik yaptırım uygulayan devletler, Guaido’ya ise milyarlar gönderecek.

    Kaş’ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı: 500 dekar alan yandı
    Kaş’ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı: 500 dekar alan yandı

    Antalya’nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı. 500 dekar alan yandı.

    Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
    Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

    Bursa Osmangazi’de, Aynur Canıtez, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

    Ekonomist Sönmez: Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması sandığa dönük hamle
    Ekonomist Sönmez: Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması sandığa dönük hamle

    Erdoğan’ın “İş Bankası’nın Hazine’ye devri” açıklamasını değerlendiren Ekonomist Mustafa Sönmez, "Sandığa dönük hamle ama hukuken mümkün değil" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Pervin Buldan: Bu gece TBMM'de sabaha kadar barış nöbeti tutacağız
    Pervin Buldan: Bu gece TBMM'de sabaha kadar barış nöbeti tutacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında açlık grevindeki Leyla Güven'e dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Basın kartları değişimi için başvuru süresi 10 Şubat'a kadar uzatıldı
    Basın kartları değişimi için başvuru süresi 10 Şubat'a kadar uzatıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın kartlarında yapılacak değişiklik için başvuru süresinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

    Erdoğan: İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır
    Erdoğan: İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır

    Erdoğan: Şimdi dev rezidanslarda, binalarda, kulelerde çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hepsi birer kibir abidesi.

    HDP'li Gergerlioğlu’ya "Neden Buldan'a tepki göstermedin" fezlekesi!
    HDP'li Gergerlioğlu’ya "Neden Buldan'a tepki göstermedin" fezlekesi!

    Pervin Buldan’ın konuşması sırasında “tepki göstermediği” gerekçesiyle HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında fezleke hazırlandı.

    Trafo arızasını onaran DEDAŞ işçisi akıma kapıldı, durumu ağır
    Trafo arızasını onaran DEDAŞ işçisi akıma kapıldı, durumu ağır

    Urfa’da DEDAŞ işçisi arıza onarmak için trafoya girdi. Trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapıldı. İşçinin hayati tehlikesi sürüyor.

    İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal AKP’ye geçti
    İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal AKP’ye geçti

    HDP’nin büyükşehirlerde aday açıklamaması üzerine İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal, AKP’ye geçti.

    Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!
    Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!

    Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şubesi yaptığı açıklama ile işyerlerinde yaşanan yemek sorununa tepki gösterdi.

    Uçakta mülteci eylemi yapan İsveçli Ersson’a 14 gün hapis istemi
    Uçakta mülteci eylemi yapan İsveçli Ersson’a 14 gün hapis istemi

    İsveç’te Afganistanlı mültecinin sınır dışı edilmesini engelleyen Elin Ersson hakim karşısına çıktı. Ersson için 14 gün hapis cezası isteniyor.

    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek
    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek

    TMMOB, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurmadığı kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık’a destek verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi

    Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 59 kişi zehirlendi, 4 kişinin durumu ağır.