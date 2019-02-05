Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 85 hafta boyunca tutulan Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor. Avukatların adalet arayışı Anadolu barolarının çağrısıyla her ay bir ilde tutulacak. Adalet Nöbeti’nin ilki 15 Şubat Cuma günü Bursa Adliyesinde tutulacak. Adalet Nöbeti için Bursa Barosu tarafından bir açıklama yapıldı.

“İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 85 hafta boyunca tutulan Adalet Nöbeti’nin meşalesini artık biz diğer barolar devralıyor ve tazeleyerek güçlendiriyoruz...

Adalet arayışımızı artık her ay başka bir baro başkanlığının çağrısı ile seslendirecek ve çağrıcı baronun ev sahipliğinde ‘Adalet Nöbeti’ni tutmaya devam edeceğiz.

Çoban ateşi artık her ay başka bir ilimizde yanacak.

Anadolu barolarının çağrısıyla tutulacak ilk ‘Adalet Nöbeti’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk ve onur duyuyoruz.

Adaletsizlik, hukuksuzluk, haksız ve keyfi tutuklamalar sürdüğü sürece adalet arayışı da yakıcı bir toplumsal ihtiyaç ve talep olmaya devam edecektir.

Bizler, her ay başka bir ilimizde tutacağımız Adalet Nöbeti ile adaletsizlik ve hukuksuzlukları kamuoyu önünde görünür kılmaktan; baskı ve tehdit altında görevlerini yapmaya çalışan ve keyfi bir şekilde tutuklanan meslektaşlarımızla dayanışmaktan; meslektaşlarımıza güç ve umut aşılamaktan vazgeçmeyeceğiz.

Anadolu barolarının öncülüğündeki ilk Adalet Nöbetimizi 15 Şubat 2019 Cuma günü saat 12.00’de Bursa Adliyesi önünde tutacak ve ardından basın açıklamamızı yapacağız.

Tüm meslektaşlarımızı adalet aramak, hukuku ve temel insan haklarını savunmak, keyfiliğe ve haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek ve meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için Adalet Nöbetimize katılmaya davet ediyoruz.” (Bursa/EVRENSEL)