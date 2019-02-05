Gazeteci Türfent’e destek: Yanındayız!

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), PEN International ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve bin gündür cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Nedim Türfent’e destek olmak için mektup yazdı.

Mektupta “Bugün sana yalnız olmadığını söylemek için yazıyoruz. Yanındayız, derhal ve hiçbir koşul olmaksızın serbest bırakılmanı talep etmek için seslerimizi birleştirdik” ifadeleri kullanıldı.

Yurtiçi ve yurtdışından birçok imzanın toplanıldığı kampanyada mektup ve imzalar tutukluluğunun bininci gününden Nedim Türfent’e teslim edileceği açıklandı. Türfent’e yazılan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Dostumuz ve meslektaşımız Nedim Türfent'e,

Bizler yazar, gazeteci, yayıncı, sanatçı ve aktivistler olarak Türkiye'de ifade özgürlüğünün sürekli olarak daha kötüye gitmesini geçmişte de birçok kez kınadık. İki yıldan uzun bir süredir Türkiyeli yetkililerin temel hak ve özgürlükleri sert bir şeki lde kısıtlayarak bağımsız seslere uyguladığı eşi görülmemiş baskıya tanık olduk. Olağanüstü hâl kalktığı halde Türkiye hâlâ en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke. Haksız yere tutuklu bulunan bu gazetecilerden biri de sensin, Nedim.

Bugün parmaklıklar arkasında 1000. günü geride bırakıyorsun.

Yalnızca gazeteci olduğun için 1000 gün boyunca bir hücrede tutsak kaldın.

2016 yılının Mayıs ayında tutuklanmadan önce Türkiye'nin güneydoğusundaki askeri operasyonları haberleştiriyordun. Bunun için oldukça büyük bir bedel ödedin. İnternet üzerinden yürütülen sistematik bir taciz kampanyasının hedefi haline getirildin, pek çok ölüm tehdidi aldın ve güvenlik güçleri tarafından bölgeyi terk etmen yönünde tehdit edildin, fakat sen buna rağmen gitmeyi reddettin. Kalmayı seçtin.

Terör suçlamalarına maruz bırakılıp, neredeyse iki yıl boyunca dört metre uzunluğundaki hücrende TV, radyo, kitap ve gazete olmadan korkunç koşullarda tecritte tutuldun; zaman geçirmek için "deterjan kutularının arkasını" okumak zorunda bırakıldın.

Davan görülmeye başladığında mahkeme salonunda fiziken bulunma hakkın defalarca yok sayıldı ve SEGBİS yoluyla ifade vermek zorunda kaldın. Bağlantı sorunlarının yanı sıra Kürtçe ifade vermek istediğinde çeviriyle ilgili de pek çok aksaklık yaşadın. Aleyhine tanıklık yapan 20 kişiden 19'u işkence gördüklerini söyleyerek ifadelerini geri çekti. Adil yargılanmayla ilgili mevzuatın ihlaline dair böylesi açık bir kanıta rağmen Aralık 2017'de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldın.

Ancak sen haksızlık karşısında güçlü bir şekilde ayakta kaldın. Eline kağıt ve kalem alıp şiir yazmaya başladın.

Yazmaya devam ettin.

Seni susturamadılar.

Bugün sana yalnız olmadığını söylemek için yazıyoruz. Yanındayız, derhal ve hiçbir koşul olmaksızın serbest bırakılmanı talep etmek için seslerimizi birleştirdik. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde gazeteci ve yazarların özgürce yazabilme hakkı ve barışçıl ifadeleri nedeniyle hapsedilenlerin serbest kalması için mücadeleye devam edeceğiz.

Güçlü kal, sevgili dost.”