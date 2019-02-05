05 Şubat 2019 15:08

Şule Çet davasının ilk duruşması yarın

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet davasının ilk duruşması başlıyor.

Şule Çet davasının ilk duruşması yarın

Fotoğraf: Facebook

    • Paylaş

    Derya KAYA
    Ankara

    Gazi Üniversitesi Öğrencisi Şule Çet’in, 29 Mayıs’ta Ankara’daki plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili davanın ilk duruşması yarın görülecek. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakim karşısına çıkacak. Sanıklar Aksu ve Akand ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası talebiyle, “cinayet”, “ırza geçme” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından yargılanacak.

    “DELİLLER SANIKLARIN TAMAMEN ALEYHİNE”

    Davanın ilk duruşması öncesinde Evrensel’e konuşan Şule Çet’in Avukatı Umur Yıldırım, dosyanın ilk duruşmasında beyanlarını ve aldıkları raporları mahkemeye sunacaklarını belirtti. Kuvvetle muhtemel dosyanın kovuşturma aşamasında tekrar adli tıbba gönderileceğini belirten Yıldırım, ilk duruşma olacağından olumlu ya da olumsuz bir gelişme beklemediklerini, sadece sürecin başlayacağını ve tutuklulukların devamına karar verilmesini beklediklerini söyledi. Sanıkların ilk defa canlı olarak sorgularının mahkemede olacağını anlatan Yıldırım şöyle konuştu: “Onların ilk tepkileri, beyanlarını orada duyacağız. Bir sanık ‘Hiçbir şey görmedim, duymadım’ diyerek olumlu, olumsuz hiçbir şey söylemiyor. Diğer sanığın da anlattığı bir hikaye var. Sanıklardan birisi konuşabilir. Çünkü birçok delil var ve anlattıklarının tamamen aksine bu deliller. Bu açıdan birisinin artık konuşacağını, gerçekleri söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık deliller birçok şeyi ortaya koydu”.

    “MÜTALAA HİÇBİR BİLİMSEL GÖRÜŞ İÇERMİYOR”

    Çet’in dosyasında sanık avukatlar tarafından alınan ve medyada da tepkilere neden olan “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir” ifadelerinin yer aldığı uzman mütalaa raporuna ilişkin de Yıldırım, bu raporun adli tıp raporu olmadığının altını çizdi. Taraflardan herhangi birisinin dava ya da soruşturma aşamasında haklılığını ispat etmek için uzman kişilerden mütalaa alabildiğini belirten Yıldırım, mütalaa raporunun uzman kişiler tarafından bilimsel görüşlere göre hazırlanmasına rağmen Şule’nin dosyasında yer alan raporun hiçbir bilimsel görüş içermediğini ve tarafsız olmadığını vurguladı. Yıldırım, “Tek bir tarafı aklamaya yönelik bir rapor. Bu soruşturma aşamasında dosyaya girmişti. Savcı dahil hiç kimse dikkate almadı zaten” dedi. 

    "DAVAYI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ"

    Yarın başlayacak olan yargılamanın aslında sadece Şule’nin değil bütün kadınların ve çocukların duruşması olduğunu ifade eden Yıldırım, “Yarın burada aslında biz bundan sonra gerçekleşecek olaylar için de insanların hakkını savunacağız. Burada çıkacak bir karar bundan sonraki kadın cinayetleri için de ya caydırıcı olacak ya da emsal olacak. Bunun için herkesin bu davayı takip etmesini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

    Bu arada sendika.org’un aktardığına göre “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı raporu yazan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın 1989’da cezaevindeki işkencede kolu kırılan Kutay Meriç’e sağlam raporu verdiği için Ankara Tabip Odası tarafından 9 ay meslekten men edildiği ve bu cezasının da TTB Merkez konseyi disiplin kurulunca onandığı iddia edildi.  

    NE OLMUŞTU?

    Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandı. 

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    DELİL KARARTILMIŞTI

    Soruşturma boyunca şüpheli Çağatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve evdeki içki şişelerinin de saklandığı ortaya çıktı. 

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    DOKU ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    3 Aralık 2018’de Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Şule Çet'in avukatları, ailesi ve kadın örgütleri sadece "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklu bulunan sanıkların, "cinayet" suçundan da tutuklanmasını istiyordu.  

    Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

    Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

    Daha sonra dosyaya giren adli tıp uzmanı raporunda “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine, odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı. 

    Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

    Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

    ‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’

    ‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’


     

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hesapta yüzde 20, mutfakta yüzde 30

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ‘Düşük profilli başbakan’dan ‘alt düzeyde dış politika’ya!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Halka sahte saflara bölünme dayatması...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Abdi İpekçi ya da gazeteci öldürmek

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Baki kalan gökyüzünde sözcükler

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Sevan Nişanyan, Quaresma Ve Robinho

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    ‘Selim Ağbi’yi hatırlarken
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti
    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında iş cinayeti

    KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Özdemir, hayatını kaybetti.

    DMD hasta yakınları: Kas Hastalıkları Merkezi'nde rotasyon istemiyoruz
    DMD hasta yakınları: Kas Hastalıkları Merkezi'nde rotasyon istemiyoruz

    DMD hasta yakınları, İzmir Tepecik Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi'nde doktorların 3 ayda bir rotasyona tabi tutulmasına tepki gösterdi.

    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor
    Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor

    85 hafta boyunca Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sürdürülen Adalet Nöbeti 15 Şubat’tan itibaren Bursa’da devam edecek.

    Gazeteci Türfent’e destek: Yanındayız!
    Gazeteci Türfent’e destek: Yanındayız!

    Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları bin gündür cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Türfent’e destek olmak için mektup yazdı.

    CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı
    CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

    222 gündür cezaevinde olan CHP PM üyesi Eren Erdem açlık grevi eylemini sonlandırdı.

    ‘Sanayi ve plansız yapılaşma hava kalitesini olumsuz etkiliyor’
    ‘Sanayi ve plansız yapılaşma hava kalitesini olumsuz etkiliyor’

    Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, kentteki hava kirliliğiyle ilgili Evrensel’e konuştu.

    Şule Çet davasının ilk duruşması yarın
    Şule Çet davasının ilk duruşması yarın

    Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet davasının ilk duruşması başlıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kudurun ulan kudurun
    Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kudurun ulan kudurun

    Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker, tepkilere karşı "kudurun ulan kudurun" dedi.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı
    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u Al Nasr'a kiraladı
    Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum
    Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum
    GÜNCELLENDİ
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    GÜNCELLENDİ
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek
    Maden kapandı, çukuru zehir saçmaya devam edecek

    Balıkesir'in Tepeoba köyünde kapanan madenin ocağında sülfürik asitli suyu, yangın söndürmede kullanılacakmış.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üzerinde
    Kemal Kılıçdaroğlu: Mutfaktaki enflasyon yüzde 100'ün üzerinde

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela’da ‘paralel devlet’ mi inşa ediliyor?
    Venezuela’da ‘paralel devlet’ mi inşa ediliyor?

    Batılı devletler Venezuela’da paralel devlet kuruyor. Ülkeye ekonomik yaptırım uygulayan devletler, Guaido’ya ise milyarlar gönderecek.

    Kaş’ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı: 500 dekar alan yandı
    Kaş’ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı: 500 dekar alan yandı

    Antalya’nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı. 500 dekar alan yandı.

    Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
    Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

    Bursa Osmangazi’de, Aynur Canıtez, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

    Ekonomist Sönmez: Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması sandığa dönük hamle
    Ekonomist Sönmez: Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması sandığa dönük hamle

    Erdoğan’ın “İş Bankası’nın Hazine’ye devri” açıklamasını değerlendiren Ekonomist Mustafa Sönmez, "Sandığa dönük hamle ama hukuken mümkün değil" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Pervin Buldan: Bu gece TBMM'de sabaha kadar barış nöbeti tutacağız
    Pervin Buldan: Bu gece TBMM'de sabaha kadar barış nöbeti tutacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında açlık grevindeki Leyla Güven'e dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Basın kartları değişimi için başvuru süresi 10 Şubat'a kadar uzatıldı
    Basın kartları değişimi için başvuru süresi 10 Şubat'a kadar uzatıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın kartlarında yapılacak değişiklik için başvuru süresinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

    Erdoğan: İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır
    Erdoğan: İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır

    Erdoğan: Şimdi dev rezidanslarda, binalarda, kulelerde çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hepsi birer kibir abidesi.

    HDP'li Gergerlioğlu’ya "Neden Buldan'a tepki göstermedin" fezlekesi!
    HDP'li Gergerlioğlu’ya "Neden Buldan'a tepki göstermedin" fezlekesi!

    Pervin Buldan’ın konuşması sırasında “tepki göstermediği” gerekçesiyle HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında fezleke hazırlandı.

    Trafo arızasını onaran DEDAŞ işçisi akıma kapıldı, durumu ağır
    Trafo arızasını onaran DEDAŞ işçisi akıma kapıldı, durumu ağır

    Urfa’da DEDAŞ işçisi arıza onarmak için trafoya girdi. Trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapıldı. İşçinin hayati tehlikesi sürüyor.

    İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal AKP’ye geçti
    İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal AKP’ye geçti

    HDP’nin büyükşehirlerde aday açıklamaması üzerine İYİ Partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal, AKP’ye geçti.

    Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!
    Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!

    Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şubesi yaptığı açıklama ile işyerlerinde yaşanan yemek sorununa tepki gösterdi.

    Uçakta mülteci eylemi yapan İsveçli Ersson’a 14 gün hapis istemi
    Uçakta mülteci eylemi yapan İsveçli Ersson’a 14 gün hapis istemi

    İsveç’te Afganistanlı mültecinin sınır dışı edilmesini engelleyen Elin Ersson hakim karşısına çıktı. Ersson için 14 gün hapis cezası isteniyor.

    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek
    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek

    TMMOB, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurmadığı kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık’a destek verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi

    Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 59 kişi zehirlendi, 4 kişinin durumu ağır.