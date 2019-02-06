06 Şubat 2019 07:08
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 07:31

Şule Çet davasının ilk duruşması bugün

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet davasının ilk duruşması başlıyor.

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Şule Çet davasının ilk duruşması bugün

Fotoğraf: Facebook

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    Derya KAYA
    Ankara

    Gazi Üniversitesi Öğrencisi Şule Çet’in, 29 Mayıs’ta Ankara’daki plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakim karşısına çıkacak. Sanıklar Aksu ve Akand ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası talebiyle, “cinayet”, “ırza geçme” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından yargılanacak.

    “DELİLLER SANIKLARIN TAMAMEN ALEYHİNE”

    Davanın ilk duruşması öncesinde Evrensel’e konuşan Şule Çet’in Avukatı Umur Yıldırım, dosyanın ilk duruşmasında beyanlarını ve aldıkları raporları mahkemeye sunacaklarını belirtti. Kuvvetle muhtemel dosyanın kovuşturma aşamasında tekrar adli tıbba gönderileceğini belirten Yıldırım, ilk duruşma olacağından olumlu ya da olumsuz bir gelişme beklemediklerini, sadece sürecin başlayacağını ve tutuklulukların devamına karar verilmesini beklediklerini söyledi. Sanıkların ilk defa canlı olarak sorgularının mahkemede olacağını anlatan Yıldırım şöyle konuştu: “Onların ilk tepkileri, beyanlarını orada duyacağız. Bir sanık ‘Hiçbir şey görmedim, duymadım’ diyerek olumlu, olumsuz hiçbir şey söylemiyor. Diğer sanığın da anlattığı bir hikaye var. Sanıklardan birisi konuşabilir. Çünkü birçok delil var ve anlattıklarının tamamen aksine bu deliller. Bu açıdan birisinin artık konuşacağını, gerçekleri söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık deliller birçok şeyi ortaya koydu”.

    “MÜTALAA HİÇBİR BİLİMSEL GÖRÜŞ İÇERMİYOR”

    Çet’in dosyasında sanık avukatlar tarafından alınan ve medyada da tepkilere neden olan “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir” ifadelerinin yer aldığı uzman mütalaa raporuna ilişkin de Yıldırım, bu raporun adli tıp raporu olmadığının altını çizdi. Taraflardan herhangi birisinin dava ya da soruşturma aşamasında haklılığını ispat etmek için uzman kişilerden mütalaa alabildiğini belirten Yıldırım, mütalaa raporunun uzman kişiler tarafından bilimsel görüşlere göre hazırlanmasına rağmen Şule’nin dosyasında yer alan raporun hiçbir bilimsel görüş içermediğini ve tarafsız olmadığını vurguladı. Yıldırım, “Tek bir tarafı aklamaya yönelik bir rapor. Bu soruşturma aşamasında dosyaya girmişti. Savcı dahil hiç kimse dikkate almadı zaten” dedi. 

    "DAVAYI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ"

    Bugün başlayacak olan yargılamanın aslında sadece Şule’nin değil bütün kadınların ve çocukların duruşması olduğunu ifade eden Yıldırım, “Burada aslında biz bundan sonra gerçekleşecek olaylar için de insanların hakkını savunacağız. Burada çıkacak bir karar bundan sonraki kadın cinayetleri için de ya caydırıcı olacak ya da emsal olacak. Bunun için herkesin bu davayı takip etmesini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

    Bu arada sendika.org’un aktardığına göre “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı raporu yazan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın 1989’da cezaevindeki işkencede kolu kırılan Kutay Meriç’e sağlam raporu verdiği için Ankara Tabip Odası tarafından 9 ay meslekten men edildiği ve bu cezasının da TTB Merkez konseyi disiplin kurulunca onandığı iddia edildi.  

    NE OLMUŞTU?

    Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandı. 

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    DELİL KARARTILMIŞTI

    Soruşturma boyunca şüpheli Çağatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve evdeki içki şişelerinin de saklandığı ortaya çıktı. 

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    DOKU ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    3 Aralık 2018’de Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Şule Çet'in avukatları, ailesi ve kadın örgütleri sadece "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklu bulunan sanıkların, "cinayet" suçundan da tutuklanmasını istiyordu.  

    Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

    Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

    Daha sonra dosyaya giren adli tıp uzmanı raporunda “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine, odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı. 

    Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

    Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

    ‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’

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