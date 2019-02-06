06 Şubat 2019 07:08
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 13:48

Şule Çet davasının ilk duruşması başladı, kadınlar salona sığmadı

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in davasının ilk duruşması başladı.

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Şule Çet davasının ilk duruşması başladı, kadınlar salona sığmadı

Fotoğraf: Evrensel

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    Gazi Üniversitesi Öğrencisi Şule Çet’in, 29 Mayıs 2018'de Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün Ankara Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Davayı takip etmeye gelen kadınların yoğun katılımı nedeniyle duruşma daha büyük bir salona alınmak zorunda kaldı. Duruşma öncesi açıklama yapan kadınlar ilk önce intihar süsü verilen Çet cinayetinde davanın açılmış olmasının başlı başına kadınların mücadelesi ve dayanışmasının kazanımı olduğunu vurguladı. Hakim ise baroların, milletvekillerinin ve kadın örgütlerinin davaya müdahillik taleplerini ise “Geç kalıyoruz” diyerek reddetti.

    Davada tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası talebiyle, “cinayet”, “ırza geçme” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından yargılanıyor.

    Daha önce Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bildirilen duruşma kadınların yoğun katılımı nedeniyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı. Davayı takip etmeye gelenler duruşma salonunun önünden üst katlara kadar adliye koridorlarına sığmadı. Duruşmayı takip etmek için katılanların büyük çoğunluğunu ise genç kadınlar oluşturdu. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Candan Yüceer, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in yanı sıra çok sayıda avukat, kadın örgütleri ve sendika temsilcisi de davayı takip etmek için adliyeye geldi.

    Şule Çet davası

    Fotoğraf: Evrensel

    "BURADA OLUŞUMUZ KADIN MÜCADELESİNİN KAZANIMI"

    Duruşma öncesi Ankara Kadın Platformu adına açıklamayı yapan Şeyda Özcan, Şule Çet cinayetinde faillerin cezasız kalması için bu cinayete önce intihar süsü verildiğini hatırlattı. Özcan, ailesi ile birlikte ilk günden beri Şule’nin inihar ettiğine inanmadıklarını ve bunun bir cinayet olduğunu haykırdıklarını belirterek, bütün soruşturma boyunca kadın dayanışmasının güzel örneklerinden birini sergilediklerini söyledi. Özcan, platform olarak Çet ailesinin ve bütün katledilen kadınların yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün burada oluşumuz bile başlı başına kadınların mücadelesinin  ve dayanışmasının kazanımıdır. Şule’nin acısından dolayı öfkeliyiz. Ama mücadelemiz devam edecek. Şu an cinsel saldırı, hürriyeti tahdit ve aynı zamanda cinayet fillininden iddianame hazırlanmış durumda. Hep birlikte bu davayı takip edeceğiz.  Türkiye’de suçların faillerin ceza alabilmesi için kamuoyu baskısı yaratmamıza gerek kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz”. Açıklama sonrası kadınlar hep birlikte davayı takip etmek için Adliye binasına giriş yaptı.

    BAROLARIN, VEKİLLERİN VE KADIN ÖRGÜTLERİNİN MÜDAHİLLİKLERİNE RET

    Mahkeme salonunda sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından Aile Bakanlığı,  İnsan Hakları Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara Barosu Baskanı, Aydın Barosu, Kırklareli Barosu ve milletvekilleri davaya müdahillik talebinde bulundu. Sanıkların yüzünü görmek isteyen avukatların talebini ise hakim güvenlik gerekçesiyle reddetti. Mahkeme heyeti Çet’in yakınları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki müdahillik taleplerinin reddine karar verdi. Müdahillik talepleri reddedilen avukatlar beyanları alınmadan taleplerinin reddedilmesine tepki gösterirken, hakim zaman sıkıntısını gerekçe göstererek “Geç kalıyoruz” dedi. Avukatlar ve milletvekilleri hakimin kararına itiraz etti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Burada bir kadın cinayeti söz konusu, bu durumda yargının sivil toplumun ve Meclisin müdahilliğini kabul etmesi gerekir. Siz kabul etmemekle sanıkları koruyorsunuz. Zaman problemimiz yok, bu cinayetlerin önüne bu şekilde geçemeyiz” dedi.

    "KADIN CİNAYETLERİNDE MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLMELİ"

    “Herkesi dinlersek sanık savunmalarına geçemeyiz” diyen hakim sonrasında kurumlardan birer kişiye söz verdi. Özellikle kadın cinayeti davalarında müdahillik taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyleyen HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Burada biz TBMM’nin milleti temsil ettigini düşünerek burdayız. Bir kadının bir erkekle buluşmasının neye tekabül ettiğini gösteren anlayış bir cinayetin üstünü örtüyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bu tür davalarda gerek Meclisin gerekse kadın örgütlerinin müdahillik taleplerinin kabul edilmesi gerekir. Sizin buradan bir an evvel gidilmesini istemeniz dışında cinayetin aydınlatılması konusunda zamanı harcamalıyız" dedi. Hakim, Kerestecioğlu’yu sözünü bitirmesi konusunda sık sık uyardı. Ankara Barosu, İHD, kadın örgütleri, avukat ve milletvekilleri müdahillik taleplerini yinelese de hakimin iddianameyi okumasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

    SANIK AKSU: BURAYA GELENLER GÖSTERİŞ YAPIYOR

    Sanık Çağatay Aksu ifadesinde üstüne atılan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Aksu, Şule'ye dokunmadıklarını ve cinayetin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Buraya gelenler gösteriş yapıyor” dedi. Aksu, “Ben hâlâ şoktayım, bu kadar insan bizi suçluyor. Raporlarda da suçum olmadığı görülüyor. Cinayet demeyelim, düşme olayı diyelim. 6’da buluşma için randevulaştık. Kendisi 10.30’da geldi. ‘Ofise geçelim’ dedim, Şule de kabul etti. Şule gitmek istemediğini ama arkadaşının çocuğuna ders çalıştırma işinin çıktığını söyledi. Yelken Plaza’ya Şule ilk defa gelmedi. Patron çalışandan ziyade abi kardeş gibiydik biz. Aile sorunlarından, parasızlığından, okuldan bahsediyordu. Biz de ‘kafası dağılsın, sohbet edelim’ diye konuştuk. 12.30 sıralarında plazaya geldik. Müzik açtık, yiyeceklerimizi, içeceklerimizi açtık. Bütün gece müzik dinledik. Kendisinin omzuma yatması söz konusu. Ben de kafamı çevirdim, kesinlikle bir yakınlaşma olmadı. Şule dinlenme odasına gitti ve Şule’ye bakmak için gittiğimde düşer vaziyetteydi. Tuttum, ‘gidiyorum’ dedi ve atladı. Berk’e seslendim, o duymadı, elimden kaydı ve düştü" ifadelerini kullandı. Şule’nin eve gitmek istememesi sebebiyle arkadaşına mesaj attığını söyleyen Aksu, "Mesajların hiçbiri benimle ilgili değil. Şule’nin gitmek niyeti olsaydı ben gönderirdim zaten" diyerek Şule’nin mesajlarında gitmemek için kendilerini bahane ettiğini söyledi.

    AKSU’DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

    Duruşmada, Berk Akand'ın avukatları da Çağatay Aksu'ya cinayetin olduğu gece ile ilgili sorular sordu. Avukatlar Aksu’yu sıkıştırarak "Şule'nin emir altında olduğu Çağatay'ın ise emir verdiği anlaşılıyor" dedi. Hakimin “Saat 12’ye geliyor daha sormayın” demesi üzerine salondan tepki geldi. Bunun üzerine hakim soruları tekrar almaya başladı. Sanık Çağatay Aksu, raporlarda Şule’ye zorla cinsel şiddetin var olduğunun sorulması üzerine “Ne diyorsunuz, öyle bir şey asla olmadı. Hani nerde hangi rapor? Ben de istedim cezaevinde o raporu inceledim. Öyle bir şey göremedim.” diye cevap verdi. Avukatların sanık Aksu’yu çapraz sorguya cekmesiyle, Aksu çelişkili ifadeler verdi. Aksu "Olay yeri memuru musunuz, dedektif gibi soru soruyorsunuz” diye tepki gösterdi.

    SANIK AKAND: ŞULE NASIL DÜŞTÜ BİLMİYORUM, GÖRMEDİM

    Sanık Berk Akand ise ifadesinde Şule’yi tanımadığını iddia etti. Akand, “Olay günü Rıfkı Restoran’da tanıştım. Ben gittiğimde Şule, Çağatay'la oturmuş yemek yiyordu. Keyfi yerindeydi. Yemek yedikten sonra eğlenmeye devam ederiz diye, Şule’yi plazaya ben davet ettim” dedi. Şule Çet'in plazaya gitmek istemediğini ancak ısrarlardan sonra kabul ettiğini söyleyen Akand, "Müzik dinleyip eğlenmeye başladık. Hiçbir sıkıntı yoktu. Şule’nin bir ara kalktığını hatırlıyorum benim de içim geçmişti. Sonra Çagatay'ın bana seslendiğini duydum. Sesler duydum ve Çağatay bardak yıkıyordu. Sonra yine geldi, ‘Şule gidiyorum dedi, düştü’ dedi. Kendime geldiğimde dışarı çıktık. Güvenlik geldi, ‘patlama sesi duydunuz mu?’ diye sordu ve ben sinir krizi geçirdim sürekli" dedi. Şule'nin parmaklarında çıkan kendi DNA örneklerinin tokalaşma, halay ve aynı eşyayı kullanmakla da geçebileceğini söyleyen Akand, "Şule nasıl düştü bilmiyorum, görmedim" dedi.

    Şule Çet ve ailesinin avukatı Umur Yıldırım sanık Berk Akand'a plazada yaşananlarla ilgili sorular yönelterek olaydan 18 dakika sonra dışarı çıktıklarını belirtti. Akand, "Ben krize girmiştim, Çağatay çok sakindi" dedi.

    AVUKAT UMUR YILDIRIM: DELİLLER SANIKLARIN TAMAMEN ALEYHİNE

    Şule Çet

    Fotoğraf: Facebook

    Davanın ilk duruşması öncesinde Evrensel’e konuşan Şule Çet’in Avukatı Umur Yıldırım, dosyanın ilk duruşmasında beyanlarını ve aldıkları raporları mahkemeye sunacaklarını belirtti. Kuvvetle muhtemel dosyanın kovuşturma aşamasında tekrar adli tıbba gönderileceğini belirten Yıldırım, ilk duruşma olacağından olumlu ya da olumsuz bir gelişme beklemediklerini, sadece sürecin başlayacağını ve tutuklulukların devamına karar verilmesini beklediklerini söyledi. Sanıkların ilk defa canlı olarak sorgularının mahkemede olacağını anlatan Yıldırım şöyle konuştu: “Onların ilk tepkileri, beyanlarını orada duyacağız. Bir sanık ‘Hiçbir şey görmedim, duymadım’ diyerek olumlu, olumsuz hiçbir şey söylemiyor. Diğer sanığın da anlattığı bir hikaye var. Sanıklardan birisi konuşabilir. Çünkü birçok delil var ve anlattıklarının tamamen aksine bu deliller. Bu açıdan birisinin artık konuşacağını, gerçekleri söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık deliller birçok şeyi ortaya koydu”.

    “MÜTALAA HİÇBİR BİLİMSEL GÖRÜŞ İÇERMİYOR”

    Çet’in dosyasında sanık avukatlar tarafından alınan ve medyada da tepkilere neden olan “Bir kadın bir erkekle tenhada içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir” ifadelerinin yer aldığı uzman mütalaa raporuna ilişkin de Yıldırım, bu raporun adli tıp raporu olmadığının altını çizdi. Taraflardan herhangi birisinin dava ya da soruşturma aşamasında haklılığını ispat etmek için uzman kişilerden mütalaa alabildiğini belirten Yıldırım, mütalaa raporunun uzman kişiler tarafından bilimsel görüşlere göre hazırlanmasına rağmen Şule’nin dosyasında yer alan raporun hiçbir bilimsel görüş içermediğini ve tarafsız olmadığını vurguladı. Yıldırım, “Tek bir tarafı aklamaya yönelik bir rapor. Bu soruşturma aşamasında dosyaya girmişti. Savcı dahil hiç kimse dikkate almadı zaten” dedi. 

    "DAVAYI TAKİP ETMEK ÖNEMLİ"

    Bugün başlayacak olan yargılamanın aslında sadece Şule’nin değil bütün kadınların ve çocukların duruşması olduğunu ifade eden Yıldırım, “Burada aslında biz bundan sonra gerçekleşecek olaylar için de insanların hakkını savunacağız. Burada çıkacak bir karar bundan sonraki kadın cinayetleri için de ya caydırıcı olacak ya da emsal olacak. Bunun için herkesin bu davayı takip etmesini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

    Bu arada sendika.org’un aktardığına göre “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı raporu yazan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın’ın 1989’da cezaevindeki işkencede kolu kırılan Kutay Meriç’e sağlam raporu verdiği için Ankara Tabip Odası tarafından 9 ay meslekten men edildiği ve bu cezasının da TTB Merkez konseyi disiplin kurulunca onandığı iddia edildi.  

    NE OLMUŞTU?

    Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandı. 

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    DELİL KARARTILMIŞTI

    Soruşturma boyunca şüpheli Çağatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve evdeki içki şişelerinin de saklandığı ortaya çıktı. 

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    DOKU ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    3 Aralık 2018’de Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Şule Çet'in avukatları, ailesi ve kadın örgütleri sadece "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklu bulunan sanıkların, "cinayet" suçundan da tutuklanmasını istiyordu.  

    Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

    Şule Çet iddianamesi tamamlandı: Cinayetten de ceza istendi

    Daha sonra dosyaya giren adli tıp uzmanı raporunda “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine, odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin kullanıldığı ortaya çıktı. (Ankara/EVRENSEL)

    Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

    Şule Çet'in avukatı, sunulan adli tıp uzmanı raporuna tepki gösterdi

    ‘Şule’nin ölümü intihar değil cinayet’

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