Şengül Vatansever'in katili hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa’da, Şengül Vatansever’i (35), üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra çıplak halde yol ortasına atan Ümit Varol (30) hakkında ‘nitelikli cinayet’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varol, iddianameye giren ifadesinde, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybeden genç kadının, benzini üzerine kendisinin döktüğünü öne sürerek olay anında akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu. Ümit Varol, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.

YAKIP YOLA ATTIKTAN SONRA KAÇTI

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta 25 Eylül 2018'de yaşandı. Aracıyla Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever’i üzerine benzin döküp yaktıktan sonra çıplak halde yola attı. Kendisi de yaralanan saldırgan otomobiliyle kaçtı. Yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi. Çevredekilerin yardım ettiği ağır yaralı Şengül Vatansever hastaneye kaldırıldı. Ümit Varol da kısa süre sonra tarafından yakalandı. Saldırgan ve Vatansever, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezinden İstanbul'a sevk edildi ancak Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü yaşamını yitirdi. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen Ümit Varol ise tedavisinin ardından getirildiği Bursa’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÖNÜMÜZDEKİ AY HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bursa Cumhuriyet Savcısı Ergün Gündüz tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Gündüz, Şükrü Varol hakkında "nitelikli adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayarak, Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Yaklaşık 4 ay süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Varol’un soruşturma aşamasında verdiği ifadesi de yer aldı. İfadesinde olay anında akıl sağlığının yerinde olmadığını savunan Varol'un, "Olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra ağaçlık alana gidip otomobilde konuşmaya başladık. Aramızda tartışma çıktı. Bana 'Seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak, kendi kollarıma döktüm. O da sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'Beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım" dediği kaydedildi.

Ümit Varol, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak. (Bursa/DHA)