05 Şubat 2019 14:32
Kaş’ta zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı: 500 dekar alan yandı
Antalya’nın Kaş ilçesindeki zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı. 500 dekar alan yandı.
Antalya Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alan
Fotoğraf: Ahmet Acar/DHA
Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Yalı mevkisindeki yerleşim yerleri yakınında bulunan zeytinlik ve fundalık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere itfaiye, ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yapılan ilk belirlemelere göre, bölgedeki yaklaşık 500 dekarlık alan yandı.
Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldüğü kaydedildi. (Antalya/DHA)