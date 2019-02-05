05 Şubat 2019 12:44Son Düzenlenme Tarihi: 05 Şubat 2019 14:57
Paris’te bina yangını çıktı: 10 ölü, 30 yaralı
Paris'te bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA
Fransa’nın başkenti Paris’te 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 6’sı itfaiye eri 30 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 6 saatte kontrol altına alabildiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
Çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. (Paris/AA)
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