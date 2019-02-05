Uçakta mülteci eylemi yapan İsveçli Ersson’a 14 gün hapis istemi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in Göteborg kentinde geçtiğimiz yılın temmuz ayında bir mültecinin Afganistan’a iadesini engellemek için THY ait bir uçağı durdurma girişiminde bulunan Elin Ersson’un yargılanmasına başlandı. Savcı, Erssson’un havacılık yönetmeliğine muhalefetten 14 gün hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Göteborg İlk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ersson, üzerinde “Choose love” (Sevgiyi seç) yazılı beyaz bir tişörtle geldi. 20 civarında arkadaşı da destek vermek amacıyla mahkeme binasının önünde toplandı.

Ersson, savunmasında uçağın kalkışından 3 saat önce eylem yapmaya karar verdiğini ve uçak biletinin arkadaşlarının topladığı paralarla satın alındığını söyledi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Uçakta pilotun emirlerine uyulması gerektiğini bilmediğini belirten Ersson, “Uçaktan inmemize karar verdiğinde kendisini dinledim ve uçaktan indim. Yasa dışı bir şey yapmadım” diyerek beraat talep etti.

Ersson’un Avukatı Tomas Lindh, müvekilinin davranışının havacılık yasalarına aykırı olmadığını, uçağın havada değil havalanında bulunduğunu ve Ersson’un uçağı terk etmesi talebinin kaptandan gelmediğini söyledi.

Ersson’un davranışının suç oluşturmadığını belirten Lindh, 2014 yılında Sol Parti’nin Avrupa Parlamenteri Malin Björk’ün gerçekleştirdiği benzer bir eylemi örnek olarak gösterdi.

Björk, bir grup aktivistle birlikte sınır dışı edilmeleri engellemek için yerine oturmayı reddetmişti. Polisin açtığı soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

HAPİS YA DA PARA CEZASI

Savcı James von Reis ise, emniyet kemerlerinin takılması için lambanın yandığını ve emrin doğrudan kokpitten yapıldığını savundu. Ersson’un havacılık yasalarına muhalefetten 14 gün hapis veya ona denk düşen para cezasına çarptırılmasını istedi.

21 yaşındaki Ersson, 23 Temmuz 2018’de bir Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini önlemek için Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın kalkışını engellemişti.

Olanları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Ersson “Afganistan’da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar” demiş ve yolculardan destek görmüştü.

Yolcuların destek vermesi üzerine 52 yaşındaki Afgan sığınmacı uçaktan indirilmişti.

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