İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Menemen zengin yemeği oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki haftalık aradan sonra partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, konuşmasında 8 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Konuşmasında cennetten tapu vadedenlere değinen Akşener, “Eskiler belediye başkanlarına şehremini derlerdi. Gözleri felfecir okuyanlar kaybedersek daha ihale alamayız diye sinsi sinsi planlar yapıyorlar. Hatta bazıları var ki ruzi mahşerden tapu veriyorlar” diye yanıt verdi.

Seçim güvenliğine ilişkin de konuşan Akşener, “Vatandaşlarımızın oylarını koruyacağız. Kanunsuz işler yapmayı aklından geçiren varsa buyursun yapsın da görelim” ifadelerini kullandı.

‘SİYASETİ AYAĞA DÜŞÜRMEYİN’

Seçimlere doğru kullanılan siyaset diline de tepki gösteren Akşener, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer’in babası üzerinden hedef gösterilmesine ilişkin şunları söyledi:

“Bizi nefret diline çekmeye çalışıyorlar. Kan davası peşindeler. Sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanmasının dinimize uymadığını peygamber efendimizin dilinden söyledim. İYİ Parti’yi suçlamak için mukaddes emelleri küçük hesaplarınız için kullanmayın. Ucuz yöntemlere başvurmayın siyaseti bu kadar ayağa düşürmeyin.”

‘MENEMEN ZENGİN YEMEĞİ OLDU’

Yüksek çarşı-pazar fiyatlarına da tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Hayat pahalılığının sebebi fırıncılardır dediler. Şimdi de marketleri tehdit ediyorlar. Ama 82 milyon hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. 5 tane kodaman dışında herkesin derdi bu. Buzdolabı tam takır. Kombiye kazayla elin değse 500 lira fatura kesiyorlar. Millet geçmediği köprü gitmediği hastane için 5 müteahhite vergi ödüyor. Menemen zengin yemeği oldu. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur tartışıldı. Soğanın 6 lira olduğu ülkede menemen soğansız olur. Şimdi de biberli mi oluyor bibersiz mi olur diyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede sofralar menemensiz olur” dedi.

Hükümetin zamlardan esnafı sorumlu tutmasına da tepki gösteren Akşener, “Bütün bunların sebebi marketçiler, fırıncılar, pazarcılarsa damat neden orada oturuyor. Sorumlusu oysa ki o, neden hala orada oturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı da gidişattan memnun değil. Bizim anlattıklarımızı o da teyit ediyor. Kısaca zamları yapan AKP kadrolarını millete şikayet ediyor. Bu seçimde bak ayağını denk al diyebilirsiniz. Bunlar asıl zam yağmuruna 31 Mart’tan sonra başlayacak” dedi.

‘AKP HER SEÇİM ÖNCESİ HDP İLE YAKINLAŞIYOR’

AKP’nin her seçim öncesi HDP ile görüştüğünü iddia eden Akşener, Iğdır’da aday göstermemelerine ilişkin de şunları söyledi:

“İYİ Parti’ye çamur atıyorlar. Iğdır’da olanlara bakılınca kimin nerede olduğu çok net görülüyor. Balıkesir'de Denizli de İYİ Parti'ye karşı beka diyerek ittifak kuranlar, Iğdır'da ittifak kurmuyor. İYİ Parti Iğdır’da ve Ahlat’ta aday çıkarmayacağını ilan ediyor.”

AKŞENER’İN HEDEFİ YİNE SURİYELİLER

Hükümetin uyguladığı dış politikaya ilişkin de konuşan Meral Akşener, hedefe ise yine Suriyelileri koydu:

“Suriye’nin kuzeyine kara harekatı düzenlenmesi gerektiğini dile getirmiştim. Cumhurbaşkanı da bu harekatın başlayacağını duyurmuştu. Öyle anlaşılıyor ki harekat planı rafta kaldı. Önce harekata başlıyoruz deyip sonra vazgeçmek hükümetin duruşuna halel getirir. Sayın Cumhurbaşkanı tehditlere boyun eğmeyiniz. Bir an önce Suriyeliyi evlerine göndermeyi konuşun. Sakın karşımıza Suriyelilere vatandaşlık verelim diye çıkmayın. Vatandaşlık vermeyi aklınızdan bile geçirmeyin.”

TARIM BAKANINA TEPKİ

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Mevsiminde yerseniz zamdan etkilenmezsiniz” sözüne de yanıt veren Akşener, “Bunu diyenini ilk defa gördük. Ne hükümetler geldi geçti. Allah aklımız fikrimizi korusun. Şu pişkinliğe arsızlığa bakın. Eşleriniz bir akşam kahvesine 3 bin lira hesap ödüyor. Sonra da millet biber yemesin, patates yemesin, biber yemesin” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiye dair iyimser tablolarına yanıt veren Akşener, “Penaltıyı taca atanı gördüm, kendi kalesine vole atan Recep’i de gördüm. Şampiyonluk derken küme düşeni de gördüm. Ama senin gibisini görmedim Damat Bey. Aziz milletim bunlar ne anlatırsa anlatsın sen hayatın içinde gerçeği yaşıyorsun. Ödediğiniz faturaları düşünün. Kahvelerde vakit geçiren, atanamadığı için intihar eden çocuklarımız için, sokak ortasında öldürülen kadınlarımız için, ilk öğretime kadar inen uyuşturucu için endişeliyiz” dedi.

8 ADAY AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için partisinin 8 adayını daha açıkladı: