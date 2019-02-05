Antalya için tam fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da şiddetli rüzgar ve fırtına etkisiyle 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. Kemer'de ise hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'a 13 gündür ulaşılamıyor. (HABER MERKEZİ)

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