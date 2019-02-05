Pervin Buldan: Bu gece TBMM'de sabaha kadar barış nöbeti tutacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında Leyla Güven'in açlık grevine ilişkin konuştu. Buldan şunları söyledi:

"Bugünkü grup toplantımız tek gündemli olacak; Leyla Güven'in açlık grevi. Milyonlarla Leyla olursak barışı yaşatırız. Leyla'ya sözümüzdür, gözündeki ışık hiç sönmeyecek. Tercit son bulacak. Adaletin adı değil kendisi olacak. Vicdanı olan herkese bir kez daha çağrı yapıyorum. Leyla'nın sesine ses verelim. Tecrit karanlığının Leyla'yı bizlerden koparmasına sessiz kalmayalım.

Hükümete de sesleniyorum, bu hukuksuzluğa yol vermeyin, tecritisonlandırın. Unutmayın sizin de bir gün adalete ihtiyacınız olacak. Bu gece TBMM'de sabaha kadar barış nöbeti tutacağız." (HABER MERKEZİ)