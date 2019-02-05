Leyla Güven 3 aydır açlık grevinde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sonlandırılması talebiyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 8 Kasım’da başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 90’ıncı gününde devam ediyor. Açlık grevinin 79’uncu gününde tahliye edilen Güven, talepleri karşılanıncaya kadar eylemini sürdüreceğini açıkladı.

NÖBET EYLEMİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Leyla Güven ve açlık grevi eylemlerine destek olmak amacıyla 31 Ocak’ta nöbet eylemi başlattı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu heyet, DTK binasında nöbetlerini sürdürüyor. Eylemde cezaevlerinde açlık grevi eylemini sürdüren tutukluların hikâyeleri anlatılıyor. Ayrıca Güven, kısa da olsa 3G bağlantısıyla evinden nöbet eylemine katılanlara ve ziyaretçilere mesajlarını iletiyor.

DAYANIŞMA EYLEMLERİ

Nöbet eyleminin yanı sıra yine HDP’nin çağrısı ile her gün saat 20.00’de Güven’in evinin önünde bir araya gelen partililer ve yurttaşlar, ses çıkarma eylemi ile Leyla Güven’e destek veriyor.

SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR

Sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Güven, düşük tansiyon, halsizlik ve ciddi uyku problemleri yaşıyor. Işığa ve kokuya karşı hassasiyeti daha çok artan Güven, destek almadan yürüyemiyor. Güven, şimdiye kadar yaklaşık 11 buçuk kilo kaybetti. (Diyarbakır/MA)