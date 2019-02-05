Lima Grubu ülkelerinden Venezuela ordusuna "Guaido'yu tanı" açıklaması

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun 10 üyesi Venezuela ordusuna kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıması yönünde açıklama yaptı.

Kıtada "Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma" iddiasıyla oluşturulan Lima Grubunun 10 üyesi Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri Kanada'nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezuela'daki gelişmeleri görüştü.

AA'nın haberine göre toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Lima Grubu Venezuela Silahlı Kuvvetlerine Başkomutan sıfatı ile Geçici Devlet Başkanına bağlılığını bildirmesi çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer alırken ordudan aynı zamanda Venezuela'ya "insani yardım" girişine engel olmaması istendi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumlara "Venezuela halkına insani yardım yapılması" için hazırlıklı olma çağrısı yapıldı. (DIŞ HABERLER)

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