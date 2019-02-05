05 Şubat 2019 07:27

Uber sürücüleri darbedilen meslektaşları için eylem yaptı

Uber sürücüleri çalıştığı sırada taksici bir grup tarafından darbedildiğini ileri süren arkadaşları için Atatürk Havalimanı yakınlarında eylem yaptı.

Uber sürücüleri darbedilen meslektaşları için eylem yaptı

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

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    Uber sürücüleri Esenyurt'ta çalıştığı sırada darbedilen arkadaşları için Atatürk Havalimanı yakınında bir araya geldi.

    Uber sürücüsünün Esenyurt'ta yolcusu varken birkaç kişi tarafından darbedildiğini söyleyen Lisanlı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, "Şu anda olay karakola intikal etmiş durumda. Darp raporu alındı, bundan sonra yargı sürecini takip edeceğiz. Arkadaşımızın durumu iyi" dedi.

    Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

    Magriso saldırıların önlenmesi için yetkililere çağrı yaptı: "Biz bu saldırıların bir an önce devletimiz tarafından engellenmesini istiyoruz. 15 bin kişiyiz, 7 bin aracımız var. Sadece güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz" dedi. 

    Saldırıya uğrayan Cemalettin Uluğtürk ise yaptığı açıklamada, Esenyurt'tan havalimanına yolcu taşıdığı sırada taksici bir grup tarafından darbedildiğini ileri sürdü. 

    Eylem nedeniyle oluşan araç trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Gruptakilerin araçlarına binerek konvoy halinde bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü. (HABER MERKEZİ)

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