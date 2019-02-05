Meral Danış Beştaş: HDP olarak Alper Taş'ı destekleyeceğiz

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde CHP’den aday olan ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş’ı destekleyecekleri söyledi.

Tele 1 kanalında Ayşegül Doğan’ın sunduğu “Türkiye’nin Seçimi” programına katılan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş’ı destekleyeceklerini dile getirdi. Beştaş, “HDP olarak Beyoğlu’nda CHP’den aday olan Alper Taş’ı destekleyeceğiz” dedi.

"HDP SEÇMENİ ALPER TAŞ'I DESTEKLEYECEKTİR"

Seçmenler arasında Alper Taş’a karşı olumlu bir yaklaşım olduğunu belirten Beştaş, “Alper Taş’a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var: Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz. İstanbul’daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların, sendikaların, geniş bir yığının Alper Taş’tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş’ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu’nda Alper Taş’ı destekleyecektir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)