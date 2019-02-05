Hindistan'da domuz gribi salgını: 312 kişi öldü

Hindistan'da yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye çıktı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı verileri, ülke genelinde yıl başından bu yana 9 bin 367 domuz gribi vakası görüldü.

Veriler, son bir haftada 86 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle domuz gribine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 312'ye yükseldiğini gösterdi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 2 bin 941 vakanın görüldüğü, bunlardan 107'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Verilere göre, bin 431 domuz gribi vakasının görüldüğü Gucerat eyaletinde ise hastalık nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi.

Pencap, Madhya Pradeş ve Maharaştra, salgından en fazla etkilenen diğer eyaletler oldu. (AA)

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