Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Müzisyen Kemal Dinç, İstanbul Live Concert albümünü dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümü Şişli ve Avcılar’daki konser kayıtlarından oluşturan Dinç, “Canlı kaydın yalınlığı ve samimiyeti bana daha cezbedici geliyor. Yirminin üzerinde eser kaydettik. Bunların bir kısmı dijital, diğerleri ise sosyal platformlardaki kanallarımızda yayınlanıyor” dedi.

Albümünü dijital platformda dinleyicilerle buluşturma gerekçesini ise Dinç “Türkiye’deki müzik sektörü son zamanlar dijital sisteme yöneldi. Dinleyicide ortak hazzı güden büyük sektörler müzik distribüsyonunu globalleştirme yolunda. Bir yandan lokalliği hibritleştirmeye iten pazar, dijital yolla da tez elden tüketicisine ulaşmayı hedefliyor” sözleriyle açıkladı.

ORKESTRA İÇİN BESTELER

Dinç, yeni albümünde geleneksel eserleri yorumlamayı sürdürüyor. Gelenekselliği kutsamadığını belirten Dinç, “Aksine, onunla bir kopuş yaşamanın kaçınılmazlığına inanıyorum. Gelenekselliğin zamanla güçlü bir otoriteye dönüşerek tek sese dönüşmesi aynı zamanda geleneğin faydalı dinamiklerini de köreltmekte. Bu nedenle bu çalışmamız benim için son bir çalışmaydı diyebilirim. Sırada bağlama ve orkestra için besteler var. Yani bir nebze kendi çıplaklığıma dönmek istiyorum” şeklinde konuştu.

KİTAP ÇALIŞMASI VAR

Dinç, müzik dışında resim ve edebiyatla da ilgileniyor. Kitap hazırlığı içinde olduğunu dile getiren Dinç, “Müzikten fırsat oldukça resim yapmaya, öyküler yazmaya çalışıyorum. Aralarında resim ve müziğin olduğu bir hikaye kitabı üzerinde çalışıyorum. Üçünün bir arada olduğu bir kitap olacak” dedi.