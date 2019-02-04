“AKP'nin otel parasını TBMM mi ödedi” tartışması

Birkan BULUT

Ankara

Meclis Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis'teki garson ve aşçıların hizmet içi eğitim amaçlı görevlendirmesi karşılığında AKP'li belediye başkan adaylarının otellerde ücretsiz konakladığı iddiasına ilişkin “Külliyen yalan. Milletvekili arkadaşımız beni aradı. 'Bu doğru değilmiş, kusura bakma' diye de telefonda görüştük” dedi. Soru önergesi ile iddiayı gündeme getiren CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise “İddia olarak gündeme getirdiğimiz bir konunun bazı basın yayın organlarında kesin bir dille yer alması konusunda hassasiyetini paylaştığımı ifade ettim. Bir milletvekili olarak soru önergesi hakkımı kullanarak iddiayı Meclis gündemine taşıdım. Yoksa benim arayıp özür dilemem söz konusu değil” dedi.

AA’da yer alan habere göre Yıldırım, TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nı ziyaretinde bir gazetecinin sorusu üzerine Ceylan'ın AKP belediye başkan adaylarının Ankara'ya geldiklerinde konaklama ücretlerini TBMM'ye ödettirildiği, Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara'daki otellere "hizmet içi eğitim" adı altında gönderildiği iddiasına “Külliyen yalan” şeklinde yanıt verdi. Yıldırım “Her iki iddiada da boş, geçersiz, yalan. Kaldı ki milletvekili arkadaşımız beni aradı. 'Bu doğru değilmiş, kusura bakma' diye de telefonda görüştük. Milletvekili düzeyinde bir arkadaşımızın herhangi bir konu hakkında bir işlem yapmadan, konuyu enine boyuna araştırması icap eder" dedi.

Ayrıca bu konuyu haber yapan basın yayın organlarına da resmi tekzip de gönderdiklerini söyleyen Yıldırım, “Bazılarında yayınlandı ama bazılarında oralı olmadılar. Hukuki süreç takip edecek. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE 'DOĞRU DEĞİLMİŞ' DEMEDİM"

Yıldırım'ın açıklamasının ardından gazetemize konuşan soru önergesinin sahibi CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Yıldırım ile görüştüğünü ama “Doğru değilmiş” demediğini söyledi. Yıldırım'ın konunun bu şekilde gündeme getirilmesi üzerine üzüntü duyduğu kendisine iletilince telefonda görüştüğünü anlatan Ceylan, “İddia olarak gündeme getirdiğimiz bir konunun bazı basın yayın organlarında kesin bir dille yer alması konusunda hassasiyetini paylaştığımı ifade ettim. Elimde bir evrak, kanıt yok. Bu yüzden bir milletvekili olarak soru önergesi hakkımı kullanarak iddiayı Meclis gündemine taşıdım. Kendisi de soru önergesine yanıt verdi. Yoksa benim arayıp özür dilemem söz konusu değil” dedi.

ŞENTOP "OTELLER GÖNÜLLÜ EĞİTİM VERDİ" DİYE SAVUNMUŞTU

Binali Yıldırım adına soru önergesine yanıt veren Meclis Başkan Vekili Mustafa Şentop, Meclis personeline verilen eğitim desteği karşılığında ilgili otellerin herhangi bir ücret talep etmediklerini ve hiçbir ödeme yapılmadığını açıklamıştı. Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu iki hafta toplanmama kararı almış bulunmaktadır. Verilen iki haftalık arayı değerlendirmek amacıyla Meclis lokantalarında görevli garson, aşçı ve aşçıbaşılarının, bilgi, görgü ve tecrübelerini daha da geliştirmeye yönelik, Ankara’da bulunan hizmet ve sunum kalitesi yüksek otellere ilave eğitim için gönderilmeleri planlanmıştır. Bu kapsamda verilen eğitimler ve uygulamalar sürekli olarak ve yerinde gözlemlenmekte ve rapor haline getirilmektedir. Garson, aşçı ve aşçıbaşılarımıza yönelik bu eğitim talebi, beş yıldızlı otellerin tüm genel müdürlerine iletilerek mesaisi ve durumu uygun otellerden onay alınanlara, kayıtlara girmesi ve resmiyet kesbetmesi bakımından resmi yazı yazılmıştır. Yerinde yapılacak bu eğitim karşılığında otellerle herhangi bir protokol imzalanmamış, eğitim hizmeti karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Oteller bu hizmeti tümüyle gönüllülük esasıyla vermektedirler” demişti.